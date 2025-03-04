鄧聲興：普拉達未來有望通過收購提升品牌影響力及市場份額
2025年03月04日 09:18
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（Getty Images圖片）
普拉達(01913)公布，截至9月30日止首三季收益淨額達38.3億歐元，按年增長17.5%。匯率波動影響下，實際增長為14.5%。零售銷售淨額增長18.3%，主要由全價銷量帶動，佔總收益淨額的89.4%，與去年同期持平。
儘管市場環境挑戰加劇，第三季度仍保持穩健增長。期內，集團新開21家店舖，關閉26家，截至9月底共經營601家店舖。批發渠道銷售增長8.6%，受益於免稅店渠道及獨立批發的穩步發展。特許權費收入增長23.7%，主要來自眼鏡及香水業務的貢獻。
此外，集團近期積極擴張，斥資1,260萬歐元收購意大利Via Scalarin的兩幢物業，計劃與現有業務整合，提升營運效率及協同效應。據意大利媒體報道，普拉達正與花旗合作，考慮收購意大利知名時裝品牌Versace，進一步擴展其奢侈品版圖。此舉顯示集團在市場整合中的戰略野心，未來有望通過收購提升品牌影響力及市場份額。整體來看，普拉達在零售、批發及特許業務的多點發力，加上潛在收購動作，為其長期增長奠定基礎。股份阻力位80元，支持位60元。
香港股票分析師協會主席鄧聲興
(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)