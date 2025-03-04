美今如期向加墨徵25%關稅　對華貨再加10%關稅

美國總統特朗普周一（3日）確定，如期周二（4日）起向加拿大及墨西哥的進口商品加徵25%關稅。另外，特朗普簽署行政命令，如期周二起，對中國進口商品再加徵10%關稅，累計徵收20%關稅。

對加拿大和墨西哥的關稅原定上月初生效，但在加墨同意採取行動打擊類鴉片藥物芬太尼流入美國，特朗普宣布推遲一個月實施。他周一在白宮表示，加拿大與墨西哥已無空間避免被徵收高額關稅，避免關稅的方法就是在美國設汽車工場。他又指對等關稅會於下月2日生效，所有對美國徵收關稅的國家都會受影響。

企業高管和經濟學家警告，此舉將影響每年逾9,000億美元（約7萬億港元）的美國從加拿大和墨西哥進口商品，可能對高度一體化的北美經濟造成嚴重衝擊。上述關稅計劃定於美國東部時間3月4日凌晨0時01分（本港時間下午1時01分）生效。屆時，加拿大和墨西哥將面臨25%的關稅，其中加拿大能源產品稅率為10%。

加拿大外長趙美蘭指出，特朗普的關稅威脅對加拿大構成生存威脅，涉及數千個就業崗位。她補充，如果特朗普執意推進，將準備好採取反制關稅。墨西哥方面尚未立即對此置評。