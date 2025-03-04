金發局：政治貿易波動　港仍可把握機遇

香港金融發展局新任主席洪丕正認為，目前地緣政治及貿易環境較為波動，但不穩定性和多變數不代表沒有增長機會，因此要主動把握長遠且結構性的機遇，且要保持靈活應對。他形容，香港金融業的「底牌」不俗，本身既為國際金融中心、世界最自由的市場之一，連接作為全球第二大經濟體的內地，當中龐大的資金往來已為香港帶來獨特優勢。

環球供應鏈大重組，洪丕正指，規模之大為過去近50年未見，企業為規避風險而實施的「中國加一」策略，包括內地工廠南移遷往東南亞，內地新能源企業進軍中東市場等，新的貿易走廊帶動人民幣融資需要，並透過香港的「互聯互通」進行人民幣兌換及投資；未來將在相關領域進行更多研究，以及推廣香港、廣結「新朋友」。

宜加強與歐美聯繫

他續指，香港亦要加強歐、美國家「舊夥伴」的聯繫，目前大部分資金仍集中歐美市場，但礙於3年的疫情令不少當地金融人士無法親自接觸香港，從而產生誤解，希望透過活動讓投資者親身感受香港，或到訪當地時與投資者解說。

近年中港股市不論在估值或首次公開招股（IPO）均跑輸美股，他認為與政策波動性所產生風險溢價有關，冀加強推廣以降低風險溢價，並要提升香港競爭力，吸引更多資金以及國際企業選擇在香港落腳、上市和融資。去年本地IPO數目已回升至逾70隻。

至於中美貿易戰升溫的影響，洪指美國對中國出口的佔比已由「特朗普1.0」時期的19%，降至目前的15%，風險已有所分散；又言風險愈為分散，該商業模式愈能持續；至於美國對香港貿易則為順差。