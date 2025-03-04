雷軍兩會提出5大建議　涉及加快自動駕駛量產及AI發展等

內媒報道，雷軍指汽車產業已邁入智慧化的高階階段，智慧駕駛(包括輔助駕駛L1和L2等級、自動駕駛L3和L4等級)成為汽車工業的必爭高地，歐美等已開發國家正積極推動自動駕駛量產和法律保障，中國L3級自動駕駛正進行上路通行試點，L4級自動駕駛示範應用穩步推進，自動駕駛汽車量產初具條件，需加強自動駕駛功能量產應用，培育及壯大新質生產力。

發展智慧網聯新能源汽車產業生態方面，雷軍指，目前汽車產業電動化、智慧化、網聯化正加速融合，過程離不開豐富的產業生態支持，現階段中國充電樁、車載硬體、輔助智慧終端等產業領域仍存在一定發展空間，需建構式新能源汽車產業生態。他也建議優化號牌顏色設計、拓展號牌智慧化功能，認為此舉對於推動汽車消費、增加經濟活力有一定促進作用。

雷軍建議，盡快完善AI終端標準體系，編制以用戶體驗為導向的智能化分級等系列標準，研究制定AI終端產品認定方法，強化國際國內標準有效銜接。他又建議，力爭2027年內初步建成AI終端標準體系，2030年率先形成全球領先的AI終端標準體系；積極推進行業內AI終端優秀產品、典型案例遴選，樹立行業標杆，助力企業創新發展。