中軟為啟德體育園新一代智慧場館應用系統核心承建商之一
2025年03月04日 12:02
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中軟國際(00354)公布，近日香港啟德體育園開幕，中軟國際作為啟德體育園新一代智慧場館應用系統的核心承建廠商之一塑造國際化大型智慧場館運營系統建設及智能服務的新典範。
集團指，啟德體育園是香港最大的體育及娛樂綜合體，其智慧化建設成果充分彰顯公司的核心能力與行業領先地位。中軟國際將AI、大數據、物聯網、智能影像和數據分析等前沿技術深度融合，為啟德體育園提供包括指揮中心、物理安全、客流統計、場地預定管理等場景應用在內的智慧場館綜合解決方案，實現體育園區全場景可視、可控、可管，不僅提升場館的運營效率，還為觀眾、運動員和運營方提供更安全、便捷和智能的體驗。
集團表示，啟德體育園區正式開幕，有力彰顯公司在AI、物聯網、智能影像和數據分析等技術的場景化落地能力，為後續拓展政府及企業數字化項目提供可複用的技術框架；同時，啟德體育園項目成果獲香港政府及國際業界高度認可，為公司進一步深耕大灣區及海外市場奠定品牌基礎。
中軟續稱，公司決定，未來將始終秉持「技術賦能產業」的理念，以啟德體育園為起點，抓住香港科技大發展的戰略契機，深化與本地企業、政府及高校的協作，在政府系統建設、數據治理、綜合服務運維等方面支援港府數字化治理，在香港大型工程IT
建設領域不斷發揮重要價值，助力香港建設國際創科中心，為智慧城市與大灣區融合貢獻更多科技力量。