中軟為啟德體育園新一代智慧場館應用系統核心承建商之一

集團指，啟德體育園是香港最大的體育及娛樂綜合體，其智慧化建設成果充分彰顯公司的核心能力與行業領先地位。中軟國際將AI、大數據、物聯網、智能影像和數據分析等前沿技術深度融合，為啟德體育園提供包括指揮中心、物理安全、客流統計、場地預定管理等場景應用在內的智慧場館綜合解決方案，實現體育園區全場景可視、可控、可管，不僅提升場館的運營效率，還為觀眾、運動員和運營方提供更安全、便捷和智能的體驗。

集團表示，啟德體育園區正式開幕，有力彰顯公司在AI、物聯網、智能影像和數據分析等技術的場景化落地能力，為後續拓展政府及企業數字化項目提供可複用的技術框架；同時，啟德體育園項目成果獲香港政府及國際業界高度認可，為公司進一步深耕大灣區及海外市場奠定品牌基礎。

中軟續稱，公司決定，未來將始終秉持「技術賦能產業」的理念，以啟德體育園為起點，抓住香港科技大發展的戰略契機，深化與本地企業、政府及高校的協作，在政府系統建設、數據治理、綜合服務運維等方面支援港府數字化治理，在香港大型工程IT

建設領域不斷發揮重要價值，助力香港建設國際創科中心，為智慧城市與大灣區融合貢獻更多科技力量。