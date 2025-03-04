致同：今年亞洲私募股權活動可保增長 日本印度看俏

致同香港諮詢主管合夥人湯飈(左)、致同香港諮詢總監麥瑋方(右)

致同發表《亞洲私募股權投資觀點2025》，指隨着市場活動於2024年回升，亞洲私募股權行業去年交易額和量均上升10%，看到市場出現復甦。

惟致同香港諮詢主管合夥人湯飈強調，要全面復甦仍需一段時間，又估計今年全年亞洲私募股權活動仍可保持增長，尤其是日本、印度和東南亞應有不俗表現，因日本在政府推動改革下帶動企業發展、印度則料至2028年躍升為全球第3大經濟體促進併購、而東南亞譬如新加坡等的科創創新水平強勁。

中國市場方面，他指提到看到外資在退出中國私募股權市場情況，主因近年內地收緊監管，令國際資金對中國市場態度審慎，不過他認為現時中國市場既有挑戰也有機遇。其中挑戰為中美關係緊張，而機遇則是中央推動科創發展令資金流向新興行業。

被問到本港新股市場進程，他則指宜多做國際化IPO和爭取國際投資者投入港股市場。

此外，致同向亞洲私募股權公司調查了他們覺得今年市場有何挑戰，有42%認為管理費用為最大挑戰、其次有41%受訪者認為是關鍵人條款。行業機遇方面，致同認為消費品，科技、媒體和通信（TMT），以及工業及化學都可看高一線。