滙豐研究：內地房地產市場迎信心復甦　港股樓有望受惠

滙豐研究表示，內地房地產市場迎來信心復甦，提到內地住房市場數據持續向好，遠超市場基本預期。投資者看法更積極，尤其是在新加坡，香港投資者則相對謹慎。該行認為，投資者仍未充分佈局，為未來進一步地產股上漲提供空間。投資者普遍認為，今年最重要任務是對中國市場作出正確判斷。如果中國復甦進一步增強，尤其是在住房市場復甦的帶動下，香港股樓應會相應受惠。