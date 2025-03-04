滙豐研究：內地房地產市場迎信心復甦 港股樓有望受惠
2025年03月04日 13:07
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（Getty Images圖片）
滙豐研究表示，內地房地產市場迎來信心復甦，提到內地住房市場數據持續向好，遠超市場基本預期。投資者看法更積極，尤其是在新加坡，香港投資者則相對謹慎。該行認為，投資者仍未充分佈局，為未來進一步地產股上漲提供空間。投資者普遍認為，今年最重要任務是對中國市場作出正確判斷。如果中國復甦進一步增強，尤其是在住房市場復甦的帶動下，香港股樓應會相應受惠。
對於本港地產股，該行表示，雖然投資者同意樓市已基本觸底，但仍擔心新世界發展(00017)去槓桿進程可能帶來的連鎖效應。另一方面，雖然零售市道仍具挑戰性，但該行客戶對多家營運商場的地產商在租戶銷售額及人流方面的積極發展表現出興趣。
本港地產股中，該行偏好新地(00016)及嘉里建設(00683)，因估計其有望恢復盈利增長。至於內房股，該行維持偏好華潤置地(01109)、華潤萬象生活(01209)及貝殼(02423)，原因是公司盈利能力穩健，加上執行能力強，在今年樓市轉捩點可能帶來盈利改善。此外，該行看好龍湖(00960)，認為其將受益於市場風險偏好提升。