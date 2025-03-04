華對美部分商品加徵10%至15%關稅　15實體列出口管制

美國總統特朗普簽署行政命令，如期周二（4日）起，對中國進口商品再加徵10%關稅，累計徵收20%關稅。中國商務部新聞發言人回應指，中方對此強烈不滿，堅決反對，將採取反制措施堅定維護自身權益。中方其後宣布，將15間美國實體列入出口管制管控名單，下周一（10日）起對美國部分進口商品加徵10%至15%關稅。中方亦已透過世貿組織爭端解決機制，起訴美方對華再加關稅。

中國商務部新聞發言人指出，中國是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一，中美雙方開展了廣泛、深入的禁毒合作並取得顯著成效，但美方甩鍋推責、一錯再錯，以芬太尼問題為由再次對中國輸美產品加徵關稅。發言人批評美方此舉罔顧事實，無視國際貿易規則和各方呼聲，是典型的單邊主義、霸凌主義行徑。中方敦促美方尊重其他國家權益，立即撤回無理無據、損人不利己的單邊關稅措施，希望美方客觀、理性看待和處理問題，盡快回到通過平等對話妥善解決分歧的正確軌道。

中國國務院關稅稅則委員會周二發布關於對原產於美國的部分進口商品加徵關稅的公告，批評美方單邊加徵關稅破壞中美兩國經貿合作基礎，國務院批准自下周一起對原產於美國的部分進口商品加徵關稅。其中對雞肉、小麥、玉米、棉花加徵15%關稅，對高粱、大豆、豬肉、牛肉、水產品、水果、蔬菜、乳製品加徵10%關稅。下周一前已啟運並於下周一至下月12日進口的貨物，不加徵本公告規定加徵的關稅。

中方另根據《出口管制法》和《兩用物項出口管制條例》等法律法規有關規定，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，決定將美國國防科技公司萊多斯（Leidos）、通用原子航空系統公司、通用動力陸地系統公司等15間美國實體列入出口管制管控名單。中方禁止向上述美國實體出口兩用物項，正開展的相關出口活動應立即停止；如在特殊情況下確需出口，出口經營者應向中國商務部提出申請。