港交所與迅清結算簽署合作備忘錄　將多領域探索合作

港交所行政總裁陳翊庭表示，這凸顯香港交易所在香港構建一個充滿活力、世界領先的固定收益及貨幣産品生態圈的戰略承諾。港交所期待與金管局和迅清結算密切合作，推動香港固定收益市場的發展和人民幣國際化的進程，提升香港作爲國際金融中心、國際風險管理中心和離岸人民幣業務中心的地位。

根據合作備忘錄，港交所和迅清結算將在多個領域探索合作，包括提升股票類產品和固定收益產品之間的跨資產效率、擴大內地債券作為抵押品的使用、提升香港作為發債中心的地位，以及發展亞洲的國際中央證券託管平台(ICSD)等領域。

香港金管局總裁及迅清結算董事會主席余偉文指，這合作備忘錄標誌著一個重要里程碑，及雙方致力支持香港資本市場發展的共同承諾。這也是迅清結算成立後，加快CMU轉型成為亞洲ICSD的關鍵一步，相信通過大家的共同努力，可以為市場提供更豐富、覆蓋更多資產類別的產品，推動香港金融市場的持續發展與創新。

透過加強金融市場基礎設施之間的合作，這一夥伴關係旨在為完善債券結算服務和抵押品管理業務以及進一步豐富風險管理產品奠定基礎，這些風險管理產品對於香港資本市場的可持續發展至關重要。

迅清結算負責營運香港的固定收益中央證券託管平台CMU，託管資產達4.8萬億港元，迅清結算在債券通的債券交易結算中發揮關鍵作用，同時也支持互換通下的交易使用CMU託管的資產作爲抵押品，推動了互換通業務的快速增長。

自2017年債券通啟動以來，香港交易所與香港金管局一直合作推進債券通和互換通這兩大互聯互通聯通機制。隨着愈來愈多的國際投資者參與中國內地固定收益市場，債券通和互換通自推出以來每年成交均創下新高。中國內地是全球第二大固定收益市場，市場規模在過去十年內增長了五倍，至2024年底的177萬億元人民幣。