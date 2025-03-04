置富產業去年可供分派收入跌一成　末期每基金分派17.36仙

置富去年總收益跌超過2%至17.46億元，由於消費流失至競爭市場，加上本地顧客及旅客的消費喜好有所轉變，亦由於部分行業租金下跌；上半年總收益下跌4.1%，下半年跌幅收窄至0.3%；全年物業收入淨額跌3.5%至12.53億元。

截至去年底，置富旗下物業出租率按年升0.6個百分點至95%。續租率79%。

置富目前持有17個零售物業，包括逾300萬方呎零售空間及近2,800個車位。該等零售物業分別為置富第一城、 +WOO嘉湖、馬鞍山廣場、都會駅、置富都會、麗港城商場、麗城薈、華都大道、映灣薈、銀禧薈、青怡薈、荃薈、城中薈、凱帆薈、麗都大道、海韻大道及高文之星物業(Stars of Kovan Property)。該等物業的租戶來自不同行業，包括超級市場、餐飲食肆、銀行、房地產代理及教育機構。