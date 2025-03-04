港交所陳翊庭：未來重點拓展固定收益和貨幣市場

她相信，構建一個豐富、涵蓋所有資產類別的中國相關產品生態圈，將為全球資本把握中國經濟增長機遇創造條件，也將支持中國經濟的繼續發展。同時強調發展固定收益和貨幣市場，是為了進一步連接資本與機遇，期望能培育出一個與現貨證券市場和股票衍生產品同樣豐富的產品生態圈。

她提到，中國內地的固定收益市場在過去10年迅速發展，規模激增了五倍，目前已經高達24.6萬億美元，位居全球第二。在政策的大力支持下，預期內地固定收益市場將持續高速增長，內地固定收益市場與離岸固定收益市場的互聯互通也將增強。

她又指，固定收益市場的另一個基石就是運作良好的衍生品市場，它讓投資者可以有效地管理風險，港交所提供多種匯率期貨、建設專為場外交易的利率和貨幣衍生品提供結算服務的金融基礎設施「場外交易結算公司」，並積極參與互換通的建設、連接在岸和離岸市場。

事實上，港交所自2017年推出債券通，其北向通的日均成交額每年都屢創新高；2024年港交所場外結算公司結算的衍生品合約名義價值創歷史新高，達1.19萬億美元，較2023年增長1.42倍。