鯉景灣兩房戶減至705萬元沽　8年輸116萬離場

樓市蝕讓交投持續湧現，西灣河鯉景灣兩房戶減價後以705萬元售出，原業主持貨約8年帳面蝕讓約116萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島28座高層A室及B室自製相連戶，實用面積約1,060方呎，原則均為兩房間隔，望內園景，獲用家以各640萬元，合共1,280萬元承接，呎價約12,075元。

●中原莊大展稱，上環荷李活華庭A座中層H室，實用面積約756方呎，套三房間隔，單位去年放盤叫價1,380萬元，現以1,240萬元沽出，累減140萬元或約1成，呎價約16,402元。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角金堡大廈A座低層2室，實用面積約612方呎，三房設計，望獲買家以565萬元承接，呎價約9,232元，創屋苑近十年的呎價新低，原業主於3個月前叫價720萬元，減價155萬元成交。

●美聯鄭琨指，西灣河鯉景灣觀暉閣中層E室，實用面積約536方呎，兩房間隔，原業主早前叫價約735萬元，獲用家議價後以705萬元購入，呎價約13,153元，原業主於2017年3月以約821萬元購入，持貨約8年帳面蝕讓約116萬元，貶值約14%。

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九龍區

●美聯黃育強表示，西南九龍匯璽7座中高層D室，實用面積約528方呎，套兩房間隔，望海景，新買家為投資客，見同類型單位月租可達約3.5萬元，故斥1,246萬元承接作收租，呎價約23,598元，原業主持貨約6年，帳面虧蝕約191.1萬元，貶值約13.3%。

●利嘉閣林海鈞指，長沙灣愛海頌5座中層C室，實用面積約483方呎，兩房連梗廚間隔，以680萬元成交，呎價約14,079，原業主在2020年以約932.1萬元一手買入，約5年帳面蝕讓252.1萬元。

●利嘉閣邱家稱，長沙灣昇悅居5座高層A室，實用面積約379方呎，一房間隔，新買家為首置客，單位原先叫價600萬元，議價後以565萬元成交，呎價約14,908元，原業主於2019年以約748萬元購入，帳面蝕183萬元。

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新界區

●美聯陳健豪表示，將軍澳蔚藍灣畔2座低層B室，實用面積約763方呎，套三房連多用途房間隔，獲買家以959萬元承接，呎價約12,569元，原業主於2005年1月以415.9萬元購入。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢泰湖閣頭排村屋中層戶，兩房間隔，望海景，原先叫價590萬元，最終成交價560萬元，原業主於2016年10月購入上址，當時作價525萬元，持貨約9年帳面獲利35萬元，期內升值約7%。

●中原胡耀祖指，馬鞍山雅典居8座中層A室，實用面積約727方呎，套三房間隔，叫價約908萬元，日前議價後以853.8萬元易手，呎價約11,744元，新買家為換樓客。

●世紀21奇豐蔡蓓稱，馬鞍山翠擁華庭12座高層B室，實用面積約772方呎，三房間隔，望山景，放盤約4個月，原先叫價800萬元，累減105萬，以695萬元獲買家承接，減幅約13.1%，呎價約9,003元。

●世紀21奇豐李仕明表示，大圍柏傲莊II的5A座中層C室，實用面積約477方呎，兩房間隔，望市景，終以943萬元沽出，呎價約19,769元，原業主於2020年12月以1,009萬元購入，持貨約4年多帳面虧蝕66萬元，跌價約7%。

●中原侯惠良指，沙田好運中心竹林閣中層F室，實用面積約334方呎，兩房間隔，叫價約490萬元，議價後以448萬元獲承接，呎價約13,413元，新買家為上車客，原業主於1991年以約69.5萬元購入單位。

●美聯楊浩然表示，大埔新峰花園28座低層C室，實用面積約547方呎，兩房間隔，原先叫價約520萬元，雙方經議價後以480萬元成交，呎價約8,775元，原業主於2002年以173萬元購入單位。

●美聯吳偉文指，粉嶺中心J座高層7室，實用面積約510方呎，三房設計，叫價480萬元放售後，獲用家洽購，議價後最終以472萬元成交，呎價約9,255元。

●中原賴作智表示，上水名都1座低層C室，實用面積約369方呎，兩房間隔，叫價約388萬元，日前議價後以355萬元易手，呎價約9,621元，新買家為區內租客。

●美聯曹錦輝稱，元朗尚悅1座中層J室，實用面積約411方呎，兩房間隔，原先叩價約428萬元，區內新盤向隅上車客議價後，以約418萬元成交，呎價約10,170元，原業主2021年10月以約596.8萬元購入，帳面蝕讓約178.8萬元，貶值約三成。

●利嘉閣蕭啟諾指，天水圍嘉湖山莊麗湖居10座低層B室，實用面積約630方呎，套三房間隔，望樓景，新買家曾被「截糊」，決定提高預算以480萬元購入，呎價約7,619元。

●世紀21天生置業鄭少坤表示，屯門帝濤灣10座中層D室，實用面積約880方呎，套三房間隔，原叫價680萬元，放盤兩個月，減價約13.2%，成交價590萬元，呎價約6,705元。

●美聯鍾百圖指，屯門掃管笏緹岸5座高層J室，實用面積約223方呎，開放式間隔，望山景，單位為銀主盤，1個月前以叫價約200萬元放售，減價約15萬元，以185萬元獲外區投資客承接，呎價約8,296元，原業主於2020年以約420.4萬元購入，帳面貶值約56%。

●中原黃淑賢表示，青衣3月首3天速錄約10宗二手買賣，居屋青泰苑F座高層9室，實用面積約645方呎，三房間隔，有裝修，區內公屋戶承接，未補價第二市場叫價550萬元，減價44萬元，以506萬元成交，呎價約7,845元。

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