九龍全新盤周六次輪推售55伙 同區盤開放現樓吸客
2025年03月04日 22:05
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熱賣的九龍全新盤落實次輪銷售安排，將於周六出售55伙價單單位。同區的餘貨盤亦趁勢作新一輪銷售攻勢，即日起開放全新連家具現樓單位吸客，並推出新價單，折實平均呎價約19,768元。
●何文田太子道西233號四房售3,138萬
新鴻基地產(00016)及會德豐地產合作發展的何文田現樓項目太子道西233號，周二(4日)通過招標售出17樓B室，為實用面積1,039方呎，採四房雙套間隔，廚房內連接工作間，連同1個車位以3,138萬元成交，呎價約30,202元，成交價及呎價同屬項目標準戶新高。 資料顯示，項目提供75伙，至今累計賣出17伙，總成交金額逾5.1億元。
●長沙灣Belgravia Place第2期頂層特色戶雙破頂價沽
恒基地產(00012)旗下長沙灣Belgravia Place第2期，周二(4日)公布以雙破頂價招標售出頂層特色戶。恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，上述為第2座30樓單位1，實用面積807方呎，外連585方呎平台，採四房一套連儲物室及衣帽間間隔，成交價1,775.4萬元，呎價為22,000元。
●馬頭角文曜加推新價單涉24伙
建灝地產旗下的馬頭角聯合道翻新項目文曜，周二(4日)對公眾開放一伙高層連家具現樓單位。項目同日推出全新價單，提供24伙，折實平均呎價約19,768元，並增設限量三房置業優惠，向指定單位買家送贈車位。發展商指，新一批單位折實價介乎727.8萬至2,043.7萬元，折實呎價約17,900至22,607元。
●北角皇都11伙單位增折扣優惠
新世界發展(00017)旗下北角皇都，最新公布於周二(4日)上載銷售安排，推出11伙單位於本周六(8日)發售，戶型涵蓋一房至三房間隔，折實售價由逾793萬元起。即將發售單位實用面積介乎355至726方呎，折實價由793.7萬至2,145.7萬元，折實呎價約22,358至32,485元。發展商又指，由3月8日至3月31日期間，購入指定單位，可獲贈價值6.8萬元的售價折扣優惠。
●馬頭角南首周六作次輪銷售
恒基地產(00012)牽頭發展的馬頭角南首，周二(4日)上載最新銷售安排，落實本周六(8日)作新一輪銷售，發售價單3號全數55伙單位，當中近四成單位折實價低於400萬元。將發售單位包括21伙開放式戶，24伙一房戶，及10伙兩房戶，單位實用面積由200至351方呎，折實售價由337.45萬至810.24萬元，折實呎價16,873至23,471元。
●元朗洪水橋滙都單日沽兩伙
泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都，銷情保持平穩，周二(4日)連沽兩伙，包括第6座1樓A07室，為實用面積395方呎兩房，成交價422.62萬元，呎價約10,699元。另一伙為第2座5樓A01室，為實用面積443方呎兩房，以449.81萬元售出，呎價約10,154元。
●沙田星凱‧堤岸連續10天錄承接
中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，周二(4日)再售出1伙開放式單位。該公司營銷策劃總監楊聰永指出，項目連續10日均錄得成交，今日新售出單位為2座43樓H室，實用面積259方呎，成交價553.9萬元，呎價約21,386元。