九龍全新盤周六次輪推售55伙　同區盤開放現樓吸客

熱賣的九龍全新盤落實次輪銷售安排，將於周六出售55伙價單單位。同區的餘貨盤亦趁勢作新一輪銷售攻勢，即日起開放全新連家具現樓單位吸客，並推出新價單，折實平均呎價約19,768元。

●何文田太子道西233號四房售3,138萬

●長沙灣Belgravia Place第2期頂層特色戶雙破頂價沽

●馬頭角文曜加推新價單涉24伙

建灝地產旗下的馬頭角聯合道翻新項目文曜，周二(4日)對公眾開放一伙高層連家具現樓單位。項目同日推出全新價單，提供24伙，折實平均呎價約19,768元，並增設限量三房置業優惠，向指定單位買家送贈車位。發展商指，新一批單位折實價介乎727.8萬至2,043.7萬元，折實呎價約17,900至22,607元。

●北角皇都11伙單位增折扣優惠

●馬頭角南首周六作次輪銷售

●元朗洪水橋滙都單日沽兩伙

●沙田星凱‧堤岸連續10天錄承接

中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，周二(4日)再售出1伙開放式單位。該公司營銷策劃總監楊聰永指出，項目連續10日均錄得成交，今日新售出單位為2座43樓H室，實用面積259方呎，成交價553.9萬元，呎價約21,386元。