【東方日報產評】美投機罔顧現實　貨幣戰必然開打

美國總統特朗普繼發動全球貿易戰，劍指中國，同時又急不及待圖以貨幣戰伸延戰線，公開警告中、日不要繼續讓本國貨幣貶值，即是又要打人，又要警告被打的人不可還手，是徹頭徹尾的惡霸！無錯，美國是可以簡單直接以關稅手段來攻擊別國，但卻忽視美元的國際地位褪色，以及中國作為第二大經濟體等客觀變化。特朗普政府繼續投機、搞孤立、獨贏，只會警醒全球下決心正視美國風險，為改變美霸主導的世界經濟發展模式給力。

美國財長貝森特早前已明言，特朗普政府將維持強美元政策。美國政府已債台高築，得以強美元支持美元資產需求，延續債冚債把戲。強美元下，亞洲及新興市場貨幣相對走貶是普遍現象，實際上也為一眾非美體系經濟體帶來麻煩。以中國為例，去年9月推出一連串措施，其中一個主要目的是穩定匯率預期。

特朗普政府向中國狂加關稅的同時，並將貿易戰升級至「全球打」，昨同時向加、墨加徵關稅，就是要全面封殺中國應對美國關稅的「替代途徑」。如今更開宗明義警告中國不能再讓本幣貶值，說白了就是心裏有鬼，只管自己出招，不許別人還手。所謂「公平」，僅美國獨享，其他的都得做犧牲者，這是甚麼道理？

中國自去年9月推出大型刺激政策以來，至今未有急於降準，而是通過回購等管理銀行流動性，就是要避免高調降準加大貨幣貶值預期。去年9月以來，人民幣兌其他主要貨幣都是穩定偏強，對美元貶值，並不是中國主動求貶，而是美元太強使然。

再講，匯率貶值不一定能刺激出口，得明白匯率是出口競爭力的果，而不是因，人民幣走貶雖能提升中國出口競爭力，但同時會令進口原材料價格上升。匯率是資金流動的結果，取決因素是出口、通脹等基本面，還有息差、主權風險溢價等因素綜合來考量。特朗普將事情簡單化、片面化，愚弄美國人，且施政投機，以為大耍霸權，打壓敵人，威逼外資增美投資，就能讓美國再次偉大。

過去兩屆美國政府對中國的打壓沒停止，何解中國經濟保持穩定發展，出口持續增長？中國商品行銷海外，大做東盟生意，這不是因人民幣走貶，而是中國推動製造業升級，鼓勵新質生產力取得成效，提升中國商品競爭力。

中國憑着綜合產業鏈優勢、高效的資源配套維持出口優勢，在推動數碼化、智能化與製造業結合方面也領先全球，美國就以「產能過剩」、「傾銷」來入罪中國，實際上並未正視自身不足，只管諉過於人，獨霸強權行為，只會削弱美國的國際地位。對美國人不忠、不義、不公的是美國政客，不是中國；當不義者「盟友」的日本，亦難逃美霸打壓。

可見改變二次世界大戰後主導世界經濟的美國霸權，力量是來自發動貿易戰、貨幣戰等極端行為，「物極必反」將可概括結果。包括中國的各經濟體，只有從速設法疏導內外風險，全面提升綜合競爭力，團結自強，才有條件應對霸權，保障話語權。