小鵬汽車期望香港發展低空經濟

雷軍倡治理AI換臉擬聲

出席同一場合的寧德時代董事長曾毓群將提出關於進一步提升新型儲能市場化運用水平。他指「十四五」期間電能量市場電價浮動窄，輔助服務費用分攤機制未打通、容量電價實施細則未出台及存在質量安全問題等，提出進一步提升新型儲能市場化運用的建議，以及建立新型儲能定期安全檢查制度。