小鵬汽車期望香港發展低空經濟
2025年03月05日 06:00
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有份出席北京會議的小鵬汽車(09868)董事長何小鵬表示，小鵬的人工智能(AI)汽車銷情不俗，會盡快將自動駕駛技術帶到香港，並期待香港發展低空經濟。何小鵬指出，國家一直支持民營企業，近幾年對實體行業支持更多，包括農業上都有支持，如果從第三產業逐漸向第二產業、第一產業更平衡、更全面的話，所有民營企業家都會很開心。
關於低空經濟，香港6月會有汽車和科技相關展覽，小鵬會把飛行汽車帶到香港，以顯示低空飛行的變化。他期待香港推出相關政策支持低空經濟，認為周邊海港和海邊有很大的發展機會。廣汽集團(02238)董事長馮興亞亦指，現時低空經濟發展在內地已全面布局，已成立飛行汽車團隊，惟目前未有具體來港擴展相關業務的計劃。
雷軍倡治理AI換臉擬聲
出席同一場合的寧德時代董事長曾毓群將提出關於進一步提升新型儲能市場化運用水平。他指「十四五」期間電能量市場電價浮動窄，輔助服務費用分攤機制未打通、容量電價實施細則未出台及存在質量安全問題等，提出進一步提升新型儲能市場化運用的建議，以及建立新型儲能定期安全檢查制度。
小米集團(01810)創始人兼董事長雷軍於同一場合亦將提出多項建議，包括加快推進自動駕駛量產、發展智能網聯新能源汽車產業生態、加快推進AI終端產業高質量發展、優化新能源汽車號牌設計，以及加強「AI換臉擬聲」違法侵權重災區治理的建議。