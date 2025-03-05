陳樂怡：港股仍受中美消息左右

美國總統特朗普展開多邊關稅戰，以及美烏談判不歡而散，增加地緣政治不確定性，VIX恐慌指數急升。另外，DeepSeek面世後，國產低成本高效能人工智能(AI)大模型接力登場，資金由以往押注在上游基建，轉向下游應用。AI基建前景存疑，美股震盪。

港股數據中心板塊同樣捱沽，但其他軟件服務類初步回穩。北水淨流入放緩，資金傾向板塊輪換，恒生指數於23,000點反覆。市場聚焦兩會消息，以及中美關稅戰。恒指短期走勢缺乏方向，支持位為20天線約22,454點。

百勝中國上望430元

另外，公司經營現金流穩健，今明兩年擬斥30億美元回購和派息。現價對應2025財年預測市盈率約19倍，低於過去5年平均水平，目標價430元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)