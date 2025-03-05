長和陸法蘭：出售巴拿馬港口權益屬純商業決定

他強調，這項交易是純商業性質，與近期關於巴拿馬港口的政治新聞完全無關。然而，必須指出的是，交易仍需待確認性盡職調查、簽署最終文件，以及常規和一貫的完成程序、調整、條件，同時還須遵守和記港口相關少數股東權利的協議，方告完成。因此，待交易完成前，投資者於買賣長江和記股份務請審慎行事。將適時持續向市場披露有關這項交易的發展情況。

貝萊德主席兼行政總裁芬克表示，這個協議是貝萊德和Global Infrastructure Partners(GIP)聯合平台強而有力的示例，展示為客戶提供不同類型投資的能力。這些世界級的港口促進全球增長。憑藉公司與長江和記、MSC/TiL以及全球相關政府的深入交流，該行逐漸成為不少投資者尋求持久而長期資本的首選合作夥伴。該行樂見客戶能參與這次投資。