法貿行：內地GDP增長「保5」困難　AI熱助吸資金

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞(Alicia Garcia Herrero)表示，中國內地為推動經濟增長，將推出更多刺激政策，惟貿易順差大，相信今年「保5」的目標困難。不過，近期人工智能(AI)掀起的投資熱潮，有助吸引資金流入，為人民幣匯價韌性提供支持，料短期在7.1至7.2附近徘徊。

她提到，中國今年經濟增長約5%是合符市場預期，但中國的貿易順差以萬億美元計，相信難以繼續保持，加上赤字率及赤字規模按年增加、美國向中國加徵關稅等，要進一步激活經濟非易事，中央政府將更重視內需。

她指，人民幣在SWIFT的支付份額不斷上升，可能與香港銀行兌換人民幣的活動增加有關，而香港向內地的非貿易人民幣匯款也大幅增加，反映或與金融業有關。不過，投資組合或直接投資中並無發現此類資金流動的跡象，反而基於離岸人民幣(CNH)的利息較高，境內的銀行存款有所增加。

該行假設在外匯結算量低及境內淨賣出的情況下，人民幣面對貶值壓力，香港銀行會根據人行指令或透過利息溢價，將其美元頭寸換成人民幣，以支持離岸匯率，然後將其作為存款匯回內地。在過去18個月，有關的隱性離岸干預，可能對人民幣外匯市場發揮作用。

艾西亞認為，香港的外匯流動性高，而且人民幣結算基礎設施完善，可以在當中提供一種新穎的外匯干預手法，雖然這或會令離岸人民幣市場的波動加劇，但反映人民幣要國際化，將愈來愈依賴香港。