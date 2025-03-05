屯門叠茵庭兩房售395萬沽　呎價險守1萬元

二手業主配合主動減價賣樓，助新買家降低置業成交，以100元印花稅入市，屯門叠茵庭兩房單位，減價25萬元後，以395萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原盧文頌稱，西半山錦翠園中層A室，實用面積約862方呎，套三房間隔，去年叫價1,350萬元放售，以1,172萬元成交，累減178萬元，呎價約13,596元，新買家為用家。

●利嘉閣鍾肇基指，西半山嘉兆臺3座高層A室，實用面積約812方呎，套三房間隔，新買家為外區客，因親友居於西半山區，故在區內尋找合適單位，經一輪拉鋸後，終以1,300萬元成交，呎價約16,010元，原業主在2015年以約1,545萬元買入，帳面蝕245萬元。

●香港置業郭詠詩稱，香港仔嘉寧大廈中層C室，實用面積約647方呎，套三房間隔，可望海景，叫價680萬元放盤，吸引區內客洽詢，雙方經議價後以640萬元成交，呎價約9,892元，新買家為首置客。

●中原余煥銳指，鴨脷洲海怡半島7座低層D室，實用面積約637方呎，套三房間隔，望海景，以735萬元成交，呎價約11,538元，新買家為用家，原業主持貨約15年，帳面獲利285萬元。

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九龍區

●中原許永生指，長沙灣碧海藍天5座高層C室，實用面積約499方呎，兩房間隔，享內園景，原先叫價800萬元，現減至742萬元沽出，呎價約14,870元。

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新界區

●祥益古文彬表示，屯門叠茵庭5座中層E室，實用面積約389方呎，兩房間隔，叫價420萬元，區內客一直睇樓，直至近日政府把400萬或以下物業，下調印花稅至100元，原業主主動減價至395萬元後獲承接，呎價約10,154元。

●祥益林家倫指，天水圍居屋天富苑E座高層5室，實用面積約650方呎，三房間隔，獲區內白居二中籤者，把握機會趕及購買證到期前入市，減價逾17萬元，未補價第二市場以近422.9萬元購入上址自住，呎價約6,506元。

●利嘉閣吳紫旭表示，元朗尚悦‧方中層E室，實用面積約289方呎，一房連開放式廚房間隔，望園景，新買家為上車客，原本計劃購入一手私樓自住，惟失落新盤，遂決定以290萬元承接，呎價約10,035元，原業主在2017年以約395.3萬元一手買入，帳面蝕105.3萬元。

●美聯吳偉文指，粉嶺牽晴間9座極低層單位，實用面積約385方呎，兩房間隔，早前以410萬元放售，議價20萬元，終以390萬元易手，呎價約10,130元，原業主2016年以420萬元購入，持貨約9年帳面虧損約30萬元。

●中原劉俊杰表示，沙田溱岸8號2座中層G室，實用面積約826方呎，套三房及儲物房間隔，上星期以銀主盤形式放盤，銀叫價約1,168萬元放售，獲數組買家洽購，最終以1,250萬元獲承接，呎價約15,133元，新買家為換樓客。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田濱景花園4座中層D室，實用面積約401方呎，兩房間隔，望市景，叫價538萬元，放盤約半年，減價83萬元，以455萬元沽出，減幅約15.4%，呎價約11,347元。

●中原黎宗文指，沙田及大圍3月暫錄約12宗二手買賣，沙田希爾頓中心C座中層3室，實用面積約427方呎，兩房間隔，叫價約550萬元，1月時減至約515萬元，議價後以505萬元獲承接，呎價約11,827元，新買家為上車客。

●美聯鄧浩賢稱，沙田好運中心榆林閣中層G室，實用面積約427方呎，兩房間隔，叫價560萬元，只放盤約兩日，減價37萬元，成交價523萬元，呎價約12,248元，新買家為區外客。

●世紀21奇豐張翠珊表示，馬鞍山銀湖‧天峰3座低層F室，實用面積約555方呎，兩房間隔，望內園景，單位放盤約兩個月，叫價789萬元，調整至700萬元成交，減幅約11.3%，呎價約12,613元。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山聽濤雅苑4座高層F室，實用面積約755方呎，三房間隔，望園景，放盤半年叫價860萬元，獲買家以790萬元承接，減幅約8.1%，呎價約10,464元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山3月暫錄約24宗二手買賣，居屋錦暉苑中層9室，實用面積約283方呎，未補價第二市場叫價約270萬元，議價後以居二市場價246萬元易手，呎價約8,693元，新買家為上車客。

●美聯林健偉表示，將軍澳叠翠軒3座高層H室，實用面積約452方呎，兩房間隔，以480萬元放盤約1日，即獲買家洽詢，議價後以452萬元成交，呎價約10,000元。

●利嘉閣林靖羲稱，將軍澳日出康城領都3座左翼高層D室，實用面積約728方呎，套三房連士多房間隔，望山景，新買家為區內換樓客，單位叫價780萬元，議價後以742.8萬元成交，呎價約10,203元。

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