美股3大指數反彈　道指升近200點

美股3大指數周三早段反彈，道指升192點，報42,713點；標指升22點，報5,800點；納指升66點，報18,352點。港股夜期報23,577點，跌22點，低水17點。

自美國總統特朗普上台後，一系列的政策令市場開始對經濟前景產生質疑。穆迪首席經濟學家Mark Zandi警告，特朗普的關稅及限制移民政策，恐怕會導致經濟陷入滯脹，而聯儲局為了壓抑通脹，可能要跟上世紀80年代那樣大幅加息。事實上，此前多項的經濟指標亦顯示，美國經濟衰退的機會大增，而金融市場亦對此發出警號。

作為美國經濟衰退的前瞻指標──3個月與10年期美國國債孳息率息差，於上月底再次出現倒掛現象，即3個月債息低於10年期債息，是繼去年12月中旬以來再次陷於倒掛。

值得留意的是，儘管多數媒體會用兩年期與10年期息差作為指標，但在包括紐約聯儲銀行、全國經濟研究所(NBER)的多數研究論文中，仍採用3個月與10年期息差作為官方參考指標。

另外，最近公布的美國消費信心、ISM製造業採購經理指數(PMI)均不同程度地反映出消費者及企業信心下降，經濟有衰退風險。周三公布俗稱「小非農」的2月ADP私人就業職位增長7.7萬個，遠少過預期。