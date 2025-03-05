新盤熱銷　天水圍輕鐵天榮站項目開售7小時內售罄

踏入3月後，全新盤連接開售。天水圍輕鐵天榮站項目第2期於周三(5日)展開首輪銷售，發售119伙價單單位，開賣不足7小時，全數售罄，為過去5日之內第二個首輪錄得沽清的樓盤。

●天水圍YOHO WEST PARKSIDE首輪119伙沽清

●長沙灣Belgravia Place第2期加推26伙

●內地客斥2,090萬購沙田名日‧九肚山四房

●鴨脷洲Coasto單日沽兩伙高層單位

●馬頭角南首夥中原推優惠

●將軍澳GRAND SEASONS兩房售723萬元

會德豐地產旗下的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，周三(5日)售出第1A座18樓B室，為實用面積495方呎的兩房單位，成交價723.3萬元，呎價約14,612元。發展商指，整個SEASONS系列自去年3月開售至今，累售1036伙，套現近64.4億元。

●北角皇都兩房單位呎售約20,906元

●沙田星凱‧堤岸連續11日錄成交

中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，周三(5日)再售出1伙開放式單位，為2座45樓H室，實用面積259方呎，成交價556.6萬元，呎價約21,490元。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，項目連續11日均錄得成交。全盤至今累售1,299伙，佔供應1,335伙逾97%。

●何文田名鑽兩房成交價1,265萬元

由益兆集團控股發展的何文田名鑽，周三(5日)以1,265.9萬元售出9樓B室，為實用面積533方呎，屬兩房連儲物室間隔，呎價約23,750元。