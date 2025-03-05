新盤熱銷 天水圍輕鐵天榮站項目開售7小時內售罄
2025年03月05日 22:55
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踏入3月後，全新盤連接開售。天水圍輕鐵天榮站項目第2期於周三(5日)展開首輪銷售，發售119伙價單單位，開賣不足7小時，全數售罄，為過去5日之內第二個首輪錄得沽清的樓盤。
●天水圍YOHO WEST PARKSIDE首輪119伙沽清
新鴻基地產(00016)的天水圍YOHO WEST PARKSIDE，周三(5日)展開首輪銷售，以價單形式出售119伙及招標出售9伙。銷售流程由下午約3時開始，並劃分A1組，A2組及B組時段揀樓，傍晚開始的B組時段，報到登記處外一度築起長達百米的準買家人龍。截至晚上約9時半，全數價單單位沽清。
●長沙灣Belgravia Place第2期加推26伙
恒基地產(00012)旗下長沙灣Belgravia Place第2期，周三(5日)加推價單4號，涉及26伙，折實平均呎價約16,938元，較對上一張價單高約3%。該批單位實用面積299至518方呎，折實售價499.32萬至901.35萬元，折實呎價16418至17401元，安排於本周日(9日)推售。
●內地客斥2,090萬購沙田名日‧九肚山四房
長實集團(01113)旗下沙田名日‧九肚山，周三(5日)售出1伙四房單位，為第1座9樓A室，實用面積1,213方呎，屬四房雙套連工作間間隔，可享開揚沙田海景和翠綠山景，成交價2,090.4萬元，呎價約17,233元。據悉，買家為內地客。
●鴨脷洲Coasto單日沽兩伙高層單位
宏安地產(01243)發展已屆現樓的鴨脷洲Coasto，周三(5日)售出2伙高層海景單位，單日套現逾1,451萬元。項目最新售出的單位包括22樓B室，實用面積360方呎，屬兩房間隔，成交價728.3萬元，呎價約20,231元。項目開售約一周已沽出60伙，佔整個項目總單位量約65%，總套現逾3.05億元。
●馬頭角南首夥中原推優惠
恒基地產(00012)牽頭發展的馬頭角南首，周三(5日)公布與中原地產推出置業優惠。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目將於本周六以先到先得形式發售55伙。他續指，該盤日前首輪沽清181伙，30歲或以下買家佔約20%，31至40歲人士則佔約25%。在選用付款辦法方面，有約72%買家選用「120天現金付款計劃」或「120天優惠按揭付款計劃」。
●將軍澳GRAND SEASONS兩房售723萬元
會德豐地產旗下的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，周三(5日)售出第1A座18樓B室，為實用面積495方呎的兩房單位，成交價723.3萬元，呎價約14,612元。發展商指，整個SEASONS系列自去年3月開售至今，累售1036伙，套現近64.4億元。
●北角皇都兩房單位呎售約20,906元
新世界發展(00017)旗下北角皇都，周三(5日)連沽兩伙，包括26樓B3室，實用面積509方呎，屬兩房連儲物室間隔，成交價1,064.1萬元，呎價約20,906元。發展商指，全盤累售281伙，套現逾31.9億元。
●沙田星凱‧堤岸連續11日錄成交
中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，周三(5日)再售出1伙開放式單位，為2座45樓H室，實用面積259方呎，成交價556.6萬元，呎價約21,490元。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，項目連續11日均錄得成交。全盤至今累售1,299伙，佔供應1,335伙逾97%。
●何文田名鑽兩房成交價1,265萬元
由益兆集團控股發展的何文田名鑽，周三(5日)以1,265.9萬元售出9樓B室，為實用面積533方呎，屬兩房連儲物室間隔，呎價約23,750元。