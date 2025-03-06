東方日報B1：華重招冀今年經濟保5達標　赤字率擬見4%

緊隨美國總統特朗普周二(4日)晚發表演講之後，周三(5日)早上揭盅的中國政府工作報告如市場預期定下連串強勁增長目標，由今年國內生產總值(GDP)預期增長5%左右，以至齊破頂的4%左右赤字率、4.4萬億元人民幣(下同)專項債規模及擬發行1.8萬億元的特別國債，足見面對外貿關稅壁壘等挑戰，儘管國務院官員明知達標不易，但強調「必須付出艱苦努力」，更有不甘示弱的決心。分析指，今年中國財政全力增量，將為穩增長目標護航，尤其下半年可能再次加大政策支持力度。

荷蘭國際集團(ING)銀行大中華區首席經濟師宋林直指，政策制訂者一直高度重視實現經濟目標，再次高舉「5%左右」的GDP增長旗幟，顯示中央信心增強。中方官員於工作報告提出，清楚看到迎面問題，外部環境更趨複雜嚴峻，可能對內地貿易、科技等領域造成更大衝擊，但仍會擴大高水平對外開放，積極穩外貿穩外資，並推動標誌性改革舉措加快落地，涉及經濟體制、財稅金融體制等，如深化資本市場投融資綜合改革，大力推動中長期資金入市，以至深入實施科教興國戰略，推進高水平科技自立自強。

ING銀行相信，更積極政策對推動經濟加快增長步伐至關重要，今年財政目標正意味着市場將看到更強大的財政政策推動，重點是中方政策往往以漸進的方式推進。澳新銀行也認為，當局在年度GDP目標、財政赤字佔GDP比率使用「左右」一詞，旨在為未來的不確定性保留靈活空間，對於該行預測今年GDP升4.3%而言，或有上行空間。基於一般公共預算和政府性基金預算收支差額的計算，廣義赤字率升至創紀錄的9.9%，凸顯政府穩增長、甚至防風險的決心。

政府工作報告亦指，要穩妥化解地方政府債務風險，完善和落實一籃子化債方案，優化考核和管控措施，動態調整債務高風險地區名單，支援打開新的投資空間等。值得留意是，今年一般公共預算支出規模為29.7萬億元，按年增1.2萬億元，除此之外，全年安排5.66萬億元赤字、4.4萬億元專項債加上1.8萬億元的特別國債，合計新增政府債務總額11.86萬億元，按年多2.9萬億元。

當中，擬發行特別國債5,000億元用作支持國有大型商業銀行補充資本，相關發行規模比此前預期減半，但上海金融與發展實驗室首席專家曾剛指，規模仍可緩解銀行盈利壓力及穩定資本補充機制。高盛卻指，中央和地方政府專項債發行額度在一定程度上低於預期，料政府將於未來數月加快債券發行和支出。由於財政部此前承諾分批推出增量儲備政策措施，一旦經濟增長阻力加大，該行料今年稍後時間可能會有額外的預算資金安排。野村亦相信，內地可能在下半年再次加大政策支持。