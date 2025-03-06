內地救樓市　因城施策減少限制

內地堅決拯救疲弱的樓市，昨日公布的政府工作報告強調，持續用力推動房地產市場止跌穩定。因城施策調減限制性措施，加力實施城中村和危舊房屋改造，充分釋放剛性及改善性住宅需求潛力；又提到要防範樓市、地方政府債務及金融等重點領域風險，包括收購存量商品房等，防止出現系統性風險。

該報告起草組成員、國務院研究室副主任陳昌盛解畫時表示，報告將宏觀調控中重視資產價格，把穩住樓市股市首次寫進總體要求。另外，國家發改委報告指，宏觀政策還有加力空間，今年要實施提振消費專項行動，因城施策調減房地產消費限制性措施。

國家金融監督管理總局局長李雲澤表示，房地產融資協調機制目前審批貸款超過6萬億元人民幣，涉及已交付和正在建設的住房超過1,500萬套。今年重點工作包括支持穩樓市，持續推動融資協調機制擴圍增效，拉長白名單，讓更多符合條件的項目拿到貸款，堅決做好保交房工作。

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