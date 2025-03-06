施羅德：美經濟「不着陸」未虞升溫

自1月份以來，對環球固定收益市場的基本觀點維持不變，經濟「軟着陸」仍是基準預測，而「不着陸」情況──即預期美國聯儲局在本周期不會進一步減息，是一個重大的尾端風險(Tail Risk)。不過，在評估各情景如何產生收益時，仍有許多因素值得考慮。

強勁的美國勞動力市場數據及持續低迷的首次申領失業救濟人數顯示，當地勞動力市場已停止放寬，事實上或正重新收緊。當然，考慮到目前美國4%的失業率遠低於聯儲局對2025年底預測的4.3%，這些數字比其預期的更加強勁。另一方面，1月份的通脹數據強勁，遠高於聯儲局的目標水平。因此，2月份聯儲局的勞動力及通脹目標水平都出現了意外的「鷹派」表現。

那麼經濟「不着陸」的風險不應該上升嗎？目前並不這麼認為。當然，單獨來看，上述兩項發展使得聯儲局更有可能無法或不願再次減息，但它們並非個別因素，還有幾個重要因素需要考慮，就是能源、貿易和消費。

油價大幅下跌遏抑通脹

首先，1月通脹的強勁程度無疑令人感到驚訝，但也存在幾個特殊的驅動因素，例如汽車保險成本顯著強勁，這些因素或會在2月出現一些逆轉。其他技術性因素，例如剩餘季節性，也可能導致高通脹水平持續。通脹的主要指標看來仍然良好，最重要的是，油價已大幅下跌。

能源價格是通脹進程中的重要部分，而此次價格下跌對於未來的通脹壓力而言是一個可喜的信號。事實上，只要紐約期油低於每桶75美元，油價就會在上半年的餘下時間對整體通脹構成通縮壓力，價格愈是低於此水平，驅動力就愈大。

其次，已目睹特朗普計劃改變全球貿易框架的早期信號。這個過程的最終結果尚未確定，已經看到他將在交易中採取交易性立場，這表示一些國家或許能夠在適當讓步下減輕或取消美國加徵的關稅。然而，相信即使目前的經濟增長指標依然強勁，但若特朗普在就任之初就開始干擾全球貿易環境，將被市場視為未來增長的輕微負面因素。至於削減政府開支及提高效率的措施，將在未來數月對需求及就業造成輕微的負面影響。

債券定價預示利率前景

最後，有關早前提升經濟「不着陸」情景發生的可能性，去年第四季消費強勁是當中的考慮因素。然而，有證據顯示，部分強勁勢頭是由於消費者預期潛在的關稅和價格上漲而提前購買，這與2017年底的情況類似。若真的如此，預期第一季的消費數據將回落，但需要重申的是，仍然認為消費將呈正面。去年第四季消費「過熱」之後，這種緩和情況將使第一季回到「剛剛好」的狀態。

債券市場已有迹象顯示，期權定價模型等已反映經濟「不着陸」的可能性。目前市場亦反映出更現實的可能性，即聯儲局在今年不再減息，這減少了今後「鷹派」減息的空間。換句話說，隨着市場調整對「2025年不減息」的看法，進一步顯示美國經濟強勁及或通脹上升的數據不大可能會震驚市場。

基於當前估值、過度的負面情緒，以及經濟「軟着陸」基準一致的支持因素，對美國10年期國債策略性地保持正面看法。然而，在這方面設下適度目標，除非看到更明顯的迹象顯示經濟「硬着陸」的可能性增加，而目前這仍然是一個較小的尾部風險。

施羅德投資管理