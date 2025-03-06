「大快活X領展與愛同行啟動禮」舉行　回味軟餐傳遞愛與健康

主辦單位大快活集團執行董事兼行政總裁羅輝承(右三) 、協辦單位領展資產管理有限公司香港租賃董事總經理霍業生(左三)及領展資產管理有限公司香港資產管理總監羅欣琪(右二)聯同嘉賓政務司副司長卓永興(左四)及一眾嘉賓們一同主持啟動禮儀式。

由大快活集團與領展資產管理有限公司聯合主辦的「大快活X領展與愛同行啟動禮」於周三(5日)在領展旗下的藍田啟田商場隆重舉行。此次活動旨在推廣大快活的「快活回味軟餐」系列，讓公眾深入了解軟餐如何幫助吞嚥困難人士重拾飲食樂趣，同時減輕照顧者的壓力。

活動邀請多位重量級嘉賓出席，大快活集團執行董事兼行政總裁羅輝承先生、香港特別行政區政府政務司副司長卓永興GBS, JP、領展資產管理有限公司香港租賃董事總經理霍業生先生、領展資產管理有限公司香港資產管理總監羅欣琪女士、香港社會服務聯會行政總裁蔡海偉先生, JP、香港大學吞嚥研究所代表鄧浩樺先生及照顧者易達平台第一召集人吳健文先生等。

活動開始，大快活集團羅輝承致詞表示：「大快活集團一直秉持『食得開心、活得精彩』的理念，致力為社會各階層提供美味且營養均衡的餐飲選擇。我們很高興能與領展合作，將『快活回味軟餐』帶入社區，幫助更多有需要的人士」。他同時宣布由3月起，「快活回味軟餐」將擴展至全線領展商場內的大快活分店，讓更多有需要的市民能夠輕鬆購買。羅輝承進一步透露，為普及「快活回味軟餐」，研發團隊於2025年將推出4款新口味，包括「蜜汁叉燒飯」、「鹹魚蒸肉餅」等港式滋味，希望讓有吞嚥困難的人士可尋回於大快活用餐的美好回憶！

由即日起，連續23個星期，將於不同的領展商場設立『流動吞嚥評估站』為市民提供免費的專業吞嚥能力評估服務。此外，領展亦會透過Link Up應用程式發放共50,000張「快活回味軟餐$5電子優惠券」(總值$250,000)，讓更多市民能以優惠價格購買軟餐，為有需要的親友提供貼心的關愛支持。

啟動儀式象徵愛與關懷傳遞至16個受惠機構

活動尾聲，大會邀請所有嘉賓共同參與簡單而隆重的啟動儀式。儀式上，嘉賓們攜手打開以「快活回味軟餐」包裝設計為靈感的巨型禮物盒，寓意將愛與關懷傳遞至全港每家每戶。與此同時，大快活與領展攜手宣布，將透過照顧者易達平台，捐出共2,000份「快活回味軟餐」予16個受惠機構，讓更多有需要的基層市民免費享用，為活動畫下圓滿句號。