鄧聲興：新世界成本控制和減債表現佳
2025年03月06日 09:22
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新世界發展(00017)早前公布本財年的中期業績，截至去年底止6個月，收入168億元，毛利66.8億元，核心經營溢利44.2億元；值得注意的是，資本支出和行政及其他營運費用分別按年減少約35%及9%，顯示成本控制佳；另外，於去年底，短期債務及總債務較去年6月底分別大減94億元及51億元，可動用資金合共約340億元，包括現金及銀行結餘約220億元及可動用的銀行貸款約120億元，顯示公司財務穩健。
期內，公司採取多個舉措去優化經營及財務結構，包括優化組織架構、提升管理效率、減少資本支出（資本支出按年下降35%至49億元）及營運支出，降低內部營運成本等。於去年下半年，成功完成約177.6億元的現有銀行貸款再融資，顯示公司再融資進展順利。
公司新任行政總裁黃少媚就任後大刀闊斧控制成本和減債，未來將推行七項措施以全力減債，包括積極出售發展項目、積極出售非核心資產、釋放農地價值、提高租務回報、精簡成本等。後市可看高一線。股份阻力位7.5元，支持位4元。
香港股票分析師協會主席鄧聲興
(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)