鄧聲興：新世界成本控制和減債表現佳

期內，公司採取多個舉措去優化經營及財務結構，包括優化組織架構、提升管理效率、減少資本支出（資本支出按年下降35%至49億元）及營運支出，降低內部營運成本等。於去年下半年，成功完成約177.6億元的現有銀行貸款再融資，顯示公司再融資進展順利。

公司新任行政總裁黃少媚就任後大刀闊斧控制成本和減債，未來將推行七項措施以全力減債，包括積極出售發展項目、積極出售非核心資產、釋放農地價值、提高租務回報、精簡成本等。後市可看高一線。股份阻力位7.5元，支持位4元。

香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)