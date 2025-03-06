許繹彬：兩會期間內需股值關注　海爾智家盡享優勢

2月港股持續出現升勢，香港一洗過去3年被外界稱為「國際金融中心遺址」、港股永遠只屬「割韮菜」及「外資提款機」的污名。港股在上月能如此堅挺，相信居功至偉的是中國人工智能(AI)公司DeepSeek為全球帶來的無限驚喜，此驚喜不但令中國人強起來，更令在港上市的、與DeepSeek扯上關係的科技股均直接受惠，資金不斷湧進此類股份。

無論在港股順境逆境時均不離不棄的「北水」，因內地股市未能全面覆蓋與DeepSeek有關的受恵股份，因而令北水力度在過去一個月突然猛力灌溉，並是令港股吐氣揚眉的主因。

不過，在美國總統特朗普上任「滿月」之時，其突然再發動「貿戰特襲」，宣布在周二(4日)起，對進口中國貨額外加徵10%關稅，連同早前已加徵的10%，合共徵收20%關稅，同時又再對鄰國墨西哥和加拿大徵收25%關稅。

這次「特襲」可謂殺市場一個措手不及，令全球金融市場即時進入緊急狀態，股市及油金匯等商品，以至一直炒得瘋狂的加密貨幣，均上演一幕「直插無水花」的高台跳水；美元則再度轉強，美匯指數一度高見107.45，人民幣兌每美元兌再次逼近7.3水平。一向強勢的港股在2月最後一個交易日，雖跌穿23,000點收場，但全月仍有近2,800點進帳，總算吐氣揚眉。

對於「狂人」特朗普上任以來胡亂徵收關稅，美國政界出奇地毫無反應；但商界終難以忍受，有「股神」之稱的巴菲特亦開腔抨擊，指特朗普開徵的懲罰性關稅可引發通脹及損害消費者利益，更直言關稅在某程度上根本是一種「戰爭行為」。這位在投資市場上有着舉足輕重地位的股神，認為特朗普的極端貿易政策如同「玩火」，最後可能是引火自焚，更指其行為會擦槍走火，最後全世界根本沒有贏家。

市場靜觀中國會否實施新一輪反制行動，因而令已累積一定升幅的港股本周開始呈現反覆向下的格局。對港股市場而言，上月天朗氣清，但本月突然存有陰霾，不利消息接踵而來，市場再度出現巨型「抽水」行動。

投資者擔心「抽水」潮會相繼席捲大型藍籌股，因而影響入市意欲。狂人自發動「貿易恐襲」後，繼續延伸戰線，其狂妄及我行我素的言論再度發功，並主動向外媒表示，不滿中國、日本和其他國家壓低本國貨幣匯率的手段，更透露已致電中國國家領導人和日本首相，強調「這些國家不能繼續讓本國貨幣貶值」，變相拖垮包括拖拉機生產商卡特彼勒(Caterpillar)等在內的美國傳統製造商，並埋怨此舉令當地企業很難從中競爭，做法對美國不公平。

言論一出，令投資者不禁悲從中來，擔心繼「貿易戰」後，狂人欲發動全球「貨幣戰」。在市場觀望氣氛濃厚下，大市總成交回落近2,500億元，是近月最少，北水結束連續7日淨流入，轉淨流出12億元。在林林總總的不利消息下，投資者難免產生港股短期已「見頂」的想法，因此開始轉呔做「淡」，令淡倉期指及熊證街貨量急升，屬正常現象。

正當投資者開始絕望之際，中國政府終於宣布一連串反制措施，國務院關稅稅則委員會宣布，自下周一(10日)起對美國部分進口商品加徵10至15%關稅；商務部公布，將25間美國實體列入出口管制管控名單及不可靠實體清單，同時針對美國相關光纖產品發起首宗反規避調查，亦在世界貿易組織(WTO)爭端解決機制下起訴美方舉動。

再者，正在北京舉行的全國人大會議，提出經濟增長目標為5%左右，預算赤字率按4%左右安排，並擬發超長期特別國債1.3萬億元人民幣及特別國債5,000億元人民幣。在反制行動及人大會議上推出務實挽救經濟措施下，港股突然作出大幅反彈，除再度升穿23,000點外，更曾一度高見23,636點，又再向24,000點進攻。

筆者認為，即使港股曾作出深度調整，但調整幅度只是逐級而下，並非「急瀉」，回落至22,600點附近便開始觸底而上；即使短短3個交易日的調整，亦見有一定買盤護航，市底仍強。美中不足的是，成交有所回落，令波幅可能變相會增大；加上內地仍在進行全國人大會議，會議中任何一個提議或建議，足以左右港股走勢。

(筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益)