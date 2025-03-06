郭家耀：大市短期仍有動力 港交所350元樓下買得過

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀表示，美國公布將對任何透過《美墨加協定》進口的汽車，給予一個月的關稅豁免，關稅憂慮暫時紓緩。另外，內地兩會對未來經濟扶持，對股市、樓市政策均有提及，市場憧憬將有更多利好措施出台，對穩定市場氣氛及股市估值上升均有正面幫助。港股周四(6日)強勢再現，恒指重上兩萬四關，後市有望挑戰24,500點水平，下方支持則在23,500點。他補充，大市短期仍有動力，但要留意外圍關稅政策、內地經濟措施，或會令市場波動。