郭家耀：大市短期仍有動力 港交所350元樓下買得過
2025年03月06日 11:09
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港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀表示，美國公布將對任何透過《美墨加協定》進口的汽車，給予一個月的關稅豁免，關稅憂慮暫時紓緩。另外，內地兩會對未來經濟扶持，對股市、樓市政策均有提及，市場憧憬將有更多利好措施出台，對穩定市場氣氛及股市估值上升均有正面幫助。港股周四(6日)強勢再現，恒指重上兩萬四關，後市有望挑戰24,500點水平，下方支持則在23,500點。他補充，大市短期仍有動力，但要留意外圍關稅政策、內地經濟措施，或會令市場波動。
郭又指，在DeepSeek效應下，除了龍頭科技股外，數據中心及AI應用股份亦有資金追捧，但要留意相關股份股價波動性大，一般投資者或難以承受相關風險，建議仍以阿里巴巴(09988)及騰訊控股(00700)等大型科技股為穩陣之選，認為其估值仍處合理水平，盈利前景亦吸引。
港股牛氣沖天，刺激香港交易所(00388)一度漲逾4%。郭家耀指出，港股日前表現反覆，交投量回落，令港交所一度由高位回落。不過，隨着海外及內地資金流入港股市場，整體平均成交應更勝去年，港交所現時估值處於合理區間，若股價低於350元時，可考慮吸納作中長期部署。