內地公司發布通用AI智能體Manus　性能超越OpenAI

中國的人工智能(AI)實力有幾強大？內媒報道，再有一家AI初創公司震驚科技圈，Monica.im今日(6日)凌晨發布全球首個通用AI Agent(自主智能體)產品Manus，開啟部分內測。消息刺激A股AI智能體概念板塊上揚，致遠互聯、浙文互聯、南興股份等升停。

報道指，Manus在GAIA基準測試中取得SOTA(State-of-the-Art)的成績，顯示其性能超越OpenAI的同層次大模型。相較於目前的大模型產品，作為通用型Agent，Manus定位於一位性能強大的通用型助手，對於用戶不但提供想法，更能將想法付諸實踐，真正解決問題。

資料顯示，Monica.im創始人為內地「90後」肖弘。他畢業於華中科技大學，2015年開始創業做校園社交等項目，但不順利，2016年遂轉向開發微信公眾號營運者所需的編輯與數據分析工具，產品成功獲得百萬用戶，並錄得盈利，至2020年售予某獨角獸公司。

大模型浪潮在2022年興起，肖弘認為AI有巨大潛力，正式創立Monica，並專注海外市場。截至去年，Monica用戶數量達1,000萬，在海外同類產品中位居龍頭，更保持可觀盈利。