羅兵咸料2028年全球電訊業收入複合年增長率達2.9%

會計師行羅兵咸永道一份報告顯示，2023年固定及移動通訊領域的總收入上升4.3%，至1.1萬億美元，預計到2028 年，全球電訊行業收入的複合年增長率將為2.9%，低於通脹率。羅兵咸永道全球科技、媒體及通訊(TMT)行業主管合夥人、羅兵咸永道中國人工智能主管合夥人周偉然在表示，面對成本上升和競爭加劇，電訊行業必須重新塑造其創造、交付及實現價值的方式，包括利用AI的力量、加強與投資者和監管機構合作等，完善市場結構並部署交易，以實現規模擴張。

報告指出，受成本上升、競爭加劇、用戶數量增長乏力，以及宏觀經濟和地缘政治壓力等因素影 響，全球電訊行業面臨增長放緩的前景。儘管業務量有所增長，但預計到2028年，移動、固定 寬頻和語音服務的每用戶平均收入(ARPU)平均每年將下降2%。

他指出，隨着消費者和社會各主體日益活躍於數碼平台，以及人工智能(AI)推動數碼連接基礎設施的重大投資，電訊行業擁有巨大的潛力。不過，行業仍然容易受宏觀經濟力量的影響，而且成本高度密集，產生的現金流幾乎全部被用於資本支出、派發股息及償還債務。

報告顯示，當前環境充滿挑戰，極需創新和轉型，但各服務和市場之間的增長前景存在顯著差異。例如，預計到2028年，固定和移動寬頻訂閱將分別以每年3.8%和4.3%的速度增長，而固定語音訂閱則預計下降1.8%。在各地區中，預計固定寬頻訂閱增長率將在0至6%之間，其中增長較高的市場包括印度(17.2%)、尼日利亞(9.2%)和馬來西亞(9%)。