港鐵公司去年多賺一倍　派息維持89仙

香港業務方面，港鐵指，經常性業務受惠於本地鐵路服務及過境服務乘客量的持續回升，以及高速鐵路(香港段)服務的強勁表現；重鐵網絡列車按照編定班次行走及乘客車程準時程度維持於99.9%的世界級水平；香港物業發展利潤為102億元，主要來自「日出康城」第十一期、何文田站第一期、「港島南岸」第一期、第二期、第四期和第五期項目；東涌東站第一期物業發展項目已於2024年12月批出；已與政府就洪水橋站簽訂項目協議。

中國內地及國際業務方面，悉尼地鐵M1地鐵西北及班克斯敦綫的城市段已於2024年8月通車；深圳地鐵十三號綫一期項目的首通段已於2024年12月通車；於天津北運河站商場的結構建造工程已於2024年12月竣工。

展望方面，行政總裁金澤培指，儘管公司於回顧年度內的經營業績令人滿意，但必須重申的是，大部分盈利將用於現有鐵路綫的提升和更新，以及新鐵路項目的規劃與建設，這些項目需要龐大資金支持。

此外，他表示，踏入後疫情時代，必須慢慢適應消費行為轉變下的新常態，尤其是香港市民在周末及假期紛紛北上，以及中國內地遊客縮短在本港購物消費時間的既定趨勢。在地緣政治波動及利率高企的情況下，不明朗的全球經濟環境亦將繼續對來自乘客量、車站商店和商場租金，以及車站廣告的收入構成影響。展望未來，在經常性業務及新項目上審慎控制成本和嚴格理財，仍然至關重要。