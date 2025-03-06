投資1650億錢從何來？　港鐵：暫不考慮股東注資和賣資產

另外，他被多次問到千億元投資的融資方法。他表示過往物業加鐵路營運模式行之有效，為公司提供資金，但每年融資的需求都不同，所以屆時會按每年的需求情況才選擇合適的融資方案，當中包括發債。可是暫時不會考慮由股東(政府)注資，以及出售資產。

至於港鐵今年的物業供應，物業及國際業務總監鄧智輝表示，土地供應方面，未來12個月可供供應的項目包括東涌東站和屯門16區上蓋第一期，兩者合共可建約2,440個單位。售樓方面，可供出售項目單位總共5,600個，但他強調需視乎建築工程進度及申請預售樓花同意書的情況。項目包括天榮站、黃竹坑站上蓋，康城站以及油塘通風樓項目等。

被問到港鐵北環線建設進度，金澤培表示，古洞站經已全力建設中。主線的工作亦會在今年展開，包括其跨境支線規劃工作，過程會與政府緊密合作和商討。

而被問到會否引入合作夥伴減低資本開支的壓力，金澤培沒有正面回應，只表示港鐵在全世界不同的項目，有些獨自有些合資，都是正常的操作。