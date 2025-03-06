人行：內地地方債及房地產風險持續收斂　金融體系總體穩健

內媒報道，中國人民銀行行長潘功勝表示，目前內地金融體系總體穩健，金融機構整體健康，地方債務和房地產市場的風險持續收斂，金融市場運行平穩。

他指，人行、監管部門和地方政府協同配合下，按照市場化、法制化的原則，綜合運用在線修復、兼併重組、市場退出等多種方式，穩妥處置中小銀行的風險，高風險中小銀行的數量較峰值已下降一半。

房地產方面，潘認為，人行去年立足宏觀審慎管理的職能，優化調整房地產金融政策，降低新發放貸款利率，推動降低存量房貸利率。去年存量房貸利率下行，每年可以為超過5,000萬戶的家庭減少利息支出大概1,500億元人民幣，引導金融機構支持保交樓，經營主體通過調整經營策略、債務重組等方式進行自我修復，近期交易量、交易價格，房地產貸款等多項指標指向房地產市場的活躍度上升。

他稱，當前中國經濟基本面持續向好，國際收支基本平衡，經過多年的發展，中國的外滙市場更具韌性，市場的參與主體也更加成熟，匯率避險工具的使用更加廣泛，中方有經驗、有信心和有能力維護外滙市場的穩定運行。