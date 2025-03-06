The Henderson獲「雙鉑金」可持續發展認證

上述認證源自英國的國際公認的認證系統，符合全球房地產可持續標準(GRESB)及英國建築研究院綠色建築評估系統 BREEAM標。ModeScore 自 2024年開始營運，是全球領先的可持續交通和廣泛行人連接通道的認證系統；而 ActiveScore則於2017年成立，是全球唯一認可的房地產主動出行認證。

The Henderson項目總樓面面積465,000方呎，擁有公共交通配套，配備園林景聲系統及行人友善措施的行人天橋網絡，通過可持續城市交通基礎設施減少碳排放。項目的5層地下停車場均設有電動車充電器，支援電動巴士和貨車，並為公共及私人停車位提供各類型電動車充電裝置。

此外，The Henderson同時推廣主動出行方式，包括在地庫設置單車泊車處、在各辦公樓層配備更衣室和淋浴設施，以及設有超過1,000個電子儲物櫃供租戶使用。項目空中花園更可舉辦各類活動，而智能物聯網泊單車系統則能在大廈「數碼孿生」系統中，實時監察單車的停放狀態。