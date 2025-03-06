渣打夥LIFTWOMEN推「SC WIN現創未來企劃」

渣打香港宣布，與LIFTWOMEN合作推出「SC WIN現創未來企劃」(SC WIN Now & Next Challenge)，此乃渣打「SC女性企業家計劃」(SC WIN)旗下的全新項目，透過SC WIN的全球網絡和資源，以及LIFTWOMEN在支持女性企業家發展的豐富經驗與專業知識，向成功獲選的10位創業者提供為期8星期的「LiftHER全球企業精英培訓計劃」，當中5位勝出者將合共獲得100萬港元的獎金及專業培訓，支持其業務發展。

該行引述一項調查指，女性創業者普遍缺乏資助渠道。SC WIN成立的目的正是為女性企業家提供全面支援，包括提供配合各發展階段的產品、創造連繫不同市場、客戶社群、供應商及創業家的平台，並協助中小企制定發展及擴張的計劃。

渣打銀行香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀表示，該行致力協助中小企發展，並與商會及行業團體合作，支持中小企透過數碼化、跨境化及綠色化達至升級轉型。同時，為支持女性企業家擴展業務，於2023年10月在香港推出SC WIN，向她們提供全面的貸款方案，並透過商務社交活動，讓她們建立支援網絡及交流資訊的平台。