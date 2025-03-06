AI取代人力！外媒：10個行業重創　連律師都高危？

隨人工智能興起，曾經大行其道的職業正在高速退出職場。外媒引述專家預測，AI極速改變傳統就業生態，遠超人力適應速度，或引發勞動市場大混亂，更整理出10大容易被AI取代行業。

1.金融服務和銀行業。世界經濟論壇預測，及至2030年，30%金融工作或消失，中層管理職位尤其受影響。例如，摩通已應用AI進行合約分析，該工作以往需數千小時的人力；高盛則已用自動化交易系統取代交易員。

2.客戶服務。客服面臨來對話式AI威脅，目前已有許多大企業部署先進的聊天機械人及虛擬助手，可處理愈來愈複雜的互動，且毋須人工干預。世界經濟論壇料，到2028年，逾4成客服或被自動化取代。

3.行政總務。辦公室日常文件處理、排程和溝通的行政職位，同樣面臨AI工具威脅，因AI工具幾乎不需要監督就能完成。世界經濟論壇料，到2030年，傳統辦公室行政總務職位將減少35%。

4.製造業和生產業。新型AI機械人系統，可執行愈來愈複雜的組裝任務。世界經濟論壇料，到2030年，全球最多可能會消失2,000萬個製造業工作機會。

5.交通運輸和物流業。大型貨運企業正測試自駕車隊。世界經濟論壇料，僅美國一地，到2030年或有200萬個司機失去工作。

6.零售和銷售業。傳統零售業正受電商、自動結帳系統及AI技術壓力。世界經濟論壇料，零售就業未來十年或萎縮25%。

7.法律服務。法律行業曾被視為可抗拒自動化的行業。惟隨AI能處理文件審查、合約分析及基礎法律研究等，該產業正面臨顛覆。許多大型律師事務所已減少招聘初級律師，因為AI可處理大量文字相關工作。世界經濟論壇料，到2030年，律師目前工作量中，或有23%被AI取代。

8.媒體和內容創作。內容創作職位因AI能生產文章、報告及創意內容，新聞機構用AI進行日常報道。世界經濟論壇料，到2028年，最多15%的媒體工作或被取代。

9.醫療行政管理。醫療保健中的行政管理角色被AI顛覆。AI可用電子健康記錄自動執行醫療編碼、預約安排及溝通患者等。到2030年，醫療行政管理職位將縮減25%。

10.教育和培訓。隨AI學習系統處理愈來愈多內容及基本評估，教育職位正面臨複雜轉變。雖然教師仍不可缺少，預計到2030年，多達20%的職位或被自動化取代。