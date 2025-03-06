新盤爆搶客戰　大埔樓開價半數折實價低於400萬元

新界細價盤爆發搶客戰，繼元朗及天水圍新盤後，最新大埔亦有樓盤部署開售，首張價單推出81伙，折實平均呎價約11,036元，逾半單位折實價低於400萬元，可受惠100元印花稅新措施。

●大埔上然第1期首批推81伙

萬科香港旗下大埔上然第1期，周四(6日)公布首張價單，提供81伙，折實平均呎價約11,036元。整批有逾半單位折實價低於400萬元，可受惠100元印花稅新措施。是次特別推出「1家1付款計劃」，若購買三房及四房單位買家，可享額外折扣，以低至88萬元加購另一伙開放式戶。

●天水圍YOHO WEST PARKSIDE次輪賣172伙

●西貢SIERRA SEA料短期內推出

●元朗朗天峰第三輪沽約60伙

●啟德天瀧三房售3,028萬元

●將軍澳GRAND SEASONS一房呎售約14,770元

會德豐地產旗下的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，今(6日)錄得第1B座36樓E室

的成交，單位實用面積322方呎，採一房連開放式廚房間隔，成交價475.6萬元，呎價約14,770元。整個SEASONS系列自去年3月開售至今，累售1,037伙，套現逾64.4億元。

●香港仔海盈山加推價單5號涉45伙

●屯門掃管笏凱和山一房成交價406萬

●馬頭角南首短期內推特色單位

●香港仔澄天兩房715萬元獲承接

●啟德DOUBLE COAST I累售108伙