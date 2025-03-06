新盤爆搶客戰 大埔樓開價半數折實價低於400萬元
2025年03月06日 22:06
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新界細價盤爆發搶客戰，繼元朗及天水圍新盤後，最新大埔亦有樓盤部署開售，首張價單推出81伙，折實平均呎價約11,036元，逾半單位折實價低於400萬元，可受惠100元印花稅新措施。
●大埔上然第1期首批推81伙
萬科香港旗下大埔上然第1期，周四(6日)公布首張價單，提供81伙，折實平均呎價約11,036元。整批有逾半單位折實價低於400萬元，可受惠100元印花稅新措施。是次特別推出「1家1付款計劃」，若購買三房及四房單位買家，可享額外折扣，以低至88萬元加購另一伙開放式戶。
●天水圍YOHO WEST PARKSIDE次輪賣172伙
新鴻基地產(00016)及港鐵(00066)發展的天水圍輕鐵天榮站項目第2期YOHO WEST PARKSIDE，首輪銷情報捷後，已隨即加推。新地副董事總經理雷霆稱，項目將於本周日以價單形式發售172伙，折實平均呎價約11,671元。次輪將發售單位折實價298.8萬至約1,075.4萬元，折實呎價約9,671至15,858元。次輪銷售將於周六下午3時截票。
●西貢SIERRA SEA料短期內推出
新鴻基地產(00016)旗下新界樓盤接連登場，新地代理執行董事陳漢麟稱，西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA，預期短期內可批出預售樓花同意書，將緊隨同系天水圍YOHO WEST PARKSIDE後推售，最快月內推出。
●元朗朗天峰第三輪沽約60伙
嘉里建設(00683)發展的元朗朗天峰，周四(6日)作第三輪銷售，以價單形式發售123伙單位。銷售流程由傍晚約6時半，於鰂魚涌嘉里中心的售樓處開始。不少準買家已到達售樓處輪候，據市場消息指，今輪銷售有約70組準買家出席，截至晚上約8時半，即日售出約60伙。連同首輪銷情計，項目於半個月內共售出426伙，佔全盤供應逾七成。
●啟德天瀧三房售3,028萬元
恒基地產(00012)及會德豐地產等6大發展商合作發展的啟德天瀧，周四(6日)招標售出2座3樓B室，實用面積1,002方呎，屬三房一套間隔，成交價3,028萬元，呎價約30,220元。項目自以現樓形式推售後售出54伙，套現約21.3億元。
●將軍澳GRAND SEASONS一房呎售約14,770元
會德豐地產旗下的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，今(6日)錄得第1B座36樓E室
的成交，單位實用面積322方呎，採一房連開放式廚房間隔，成交價475.6萬元，呎價約14,770元。整個SEASONS系列自去年3月開售至今，累售1,037伙，套現逾64.4億元。
●香港仔海盈山加推價單5號涉45伙
嘉里建設(00683)、信和置業(00083)及太古地產(01972)合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸海盈山，周四(6日)加推價單5號，提供涉45 伙，折實平均呎價約24,282元，較對上一張價單高約7%。該批單位扣減折扣及回贈後，折實價介乎約1,038.3萬至約2,170.6萬元。項目同步落實下周一(10日)發售105伙。
●屯門掃管笏凱和山一房成交價406萬
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，周四(6日)售出第1座8樓C室，實用面積375方呎，一房開放式間隔，成交價406.18萬元，呎價約10,831元。據悉，買家為同區分支家庭及首次置業入市，早前有朋友已購入該盤單位自住，有見其屋苑環境優美及會所設施完善，故購入同屋苑單位自住。
●馬頭角南首短期內推特色單位
恒基地產(00012)牽頭發展的馬頭角南首，將於本周六進行次輪銷售，以先到先得形式發售55伙。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，首兩輪已推售單位合共佔全盤75%，餘下單位將分兩至三批推出，價格有上調空間。
●香港仔澄天兩房715萬元獲承接
英皇國際(00163)的香港仔澄天，新近售出21樓D室，為實用面積400方呎，屬兩房間隔，成交價715萬元，呎價約17,875元。據悉，買家為港島居民，特別鍾情港島南區交通及生活配套，具升值潛力，故購入單位自住。
●啟德DOUBLE COAST I累售108伙
由會德豐地產、恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)及新世界發展(00017)合作，位於啟德跑道區的DOUBLE COAST I，周四(6日)以776.2萬元售出第3座22樓K室，為實用面積437方呎的兩房單位，呎價約17,762元。整個項目累售108伙，套現逾8.7億元。