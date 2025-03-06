長沙灣喜韻兩房戶由投資客以678萬承接

投資者入市買平價貨，長沙灣喜韻兩房單位，放盤約1星期即減價10萬元，獲同類買家以678萬元購入。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角和富中心3座高層D室，實用面積約733方呎，三房設計，獲買家以800萬元承接，呎價約10,914元，原業主早前880萬元放售，減價80萬元成交，減幅近10%。

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九龍區

●香港置業陳渝東指，長沙灣喜韻2座低層A室，實用面積約520方呎，兩房間隔，叫價約688萬元放售約1星期後，吸引外區客洽詢，雙方經議價後以678萬元易手，呎價約13,038元，低市價低約5%，新買家為投資客。

●美聯劉志偉表示，西南九龍浪澄灣3座中高層D室，實用面積約546方呎，兩房間隔，叫價870萬元放盤，近期獲上車客洽詢，議價後以835萬元承接單位自住，呎價約15,293元。

●中原許永生稱，長沙灣昇悅居3月首6天已暫錄3宗買賣，屋苑6座低層C室，實用面積約602方呎，三房間隔，叫價798萬元，買賣雙方經連番議價後，減至775萬元易手，呎價約12,874元。

●香港置業謝啟源指，長沙灣宇晴軒6座中層C室及D，實用面積共約1,054平方呎，三房間隔，叫價1,550萬元放售約4年後，獲同區客洽詢，零議價以1,550萬元成交，呎價約14,706元，新買家為首置客。

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新界區

●中原胡耀祖表示，馬鞍山3月約26宗二手買賣，其中銀湖．天峰5座高覆式戶，實用面積約1,668方呎，叫價約2800萬元，議價後以2,650萬元，呎價約15,887元，新買家為家庭客，單位約14年帳面僅獲利約82萬元。

●世紀21奇豐胡國強指，馬鞍山迎海‧星灣御23座中層E室，實用面積約498方呎，兩房連儲物室間隔，望山景，放盤約兩個月，叫價698萬元，成交價673萬元，呎價約13,514元，原業主於2014年11月以677萬元購入，逾10年帳面虧蝕4萬元。

●世紀21奇豐黃宗信稱，馬鞍山天宇海2B座高層D室，實用面積約666方呎，三房間隔，放盤約4個月，叫價838萬元，獲買家洽購，減78萬元，以760萬元成交，減幅約9.3%，呎價約11,411元。

●世紀21奇豐張翠珊表示，馬鞍山海典灣5座低層A室，實用面積約688方呎，三房間隔，放盤約1年半，叫價1,050萬元，減165萬元，減幅約15.7%，獲買家以885萬元承接，呎價約12,863元。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢相思灣村雙號屋村屋全幢，套四房間隔，望山景及海雙，連約700方呎天台，叫價2,000萬元，獲買家1,850萬元承接，減幅約7.5%，原業主於2019年12月以2,250萬元購入，約6年帳面虧蝕400萬元。

●中原黎宗文表示，大圍3月暫錄約8宗二手買賣，盛薈5座北翼中層D室，實用面積約678方呎，套三房間隔，叫價約1,150萬元，日前議價後以1,093萬元獲承接，呎價約16,121元，原業主持貨約4年，帳面蝕約107萬元，貶值約8.9%。

●世紀21奇豐袁麗詩指，沙田第一城19座高層H室，實用面積約327方呎，三房間隔，望開揚景，放盤約兩個月，叫價445萬元，減價28萬元，減幅約6.3%，以417萬元成交，呎價約12,752元。

●中原劉國龍表示，沙田及大圍3月暫錄約25宗二手買4賣，其中溱岸8號3座高層F室，實用面積約508方呎，兩房間隔，叫價約950萬元，議價後以900萬元沽出，呎價約17,717元，新買家為區內客。

●美聯吳偉文指，粉嶺御皇庭1座低層單位，實用面積約548方呎，三房間隔，早前叫價560萬元，議價30萬元獲洽購，終以530萬元易手，呎價約9,672元，原業主2017年以636萬元購入，持貨約7年帳面虧損約106萬元。

●中原林頌宜表示，元朗新元朗中心4座低層G室，實用面積約466方呎，兩房間隔，叫價550萬元，減價22萬元，以528萬元成交，呎價約11,330元，新買家為區內業主，增持一個單位自用，原業主持貨約7個月，帳面獲利60萬元。

●利嘉閣呂國雄稱，元朗錦綉花園I段5街單號屋，實用面積約1,035方呎，另花園面積約1,172方呎，三房間隔，叫價1,130萬元放售，議價後以988萬元沽出，呎價約9,546元。

●利嘉閣彭錦添表示，青衣3月錄約10宗二手買賣，其中翠怡花園6座低層H室，實用面積約443方呎，兩房間隔，叫價420萬元放售，最新以408萬元易手，呎價約9,210元。

●中原曹嘉華稱，東涌3月暫錄8宗二手買賣，昇薈最多有3宗，已超上月全月1宗，屋苑7座高層D室，實用面積約671方呎，兩房間隔，叫價820萬元，累減72萬元，獲用家以748萬元承接，呎價約11,148元。

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