東方日報B1：華設萬億基金谷創科　阿里初創AI再突破

DeepSeek以低成本高效能震撼全球，不料阿里比它更「刀仔鋸大樹」，其「QwQ-32B」新AI模型號稱僅需DeepSeek-R1模型5%的數據，實現與之相當的性能。阿里雲則挾着此強勢，爭取3年內有超過1,000家日企採用其生成式AI基礎模型方案，據報今年先向IT、製造和零售等行業「埋手」。

事實上，DeepSeek的風頭又被初創企業蝴蝶效應的爆紅所蓋過。該企展示AI智能體Manus如何消化10份應徵履歷表後提供排名建議、按用戶指示篩選符合需求的物業；以及分析美國晶片巨企英偉達(Nvidia)、Marvell及台積電之間的股價關連度。

儘管這些任務可用現有聊天機械人進行，Manus特別在於會呈現任務的執行過程，如打開多個房地產平台網站，更號稱在GAIA(通用人工智能助理)基準測試中超過了OpenAI等的AI智能體。值得一提，Marvell本財季業績指引欠缺驚喜，周四早段曾瀉20.51%，成為中美科企「股價戰」又一隻敗陣的熱門股。

另邊廂，華為夥同深圳機械人公司樂聚等發布全球首款5G-A(增強版5G)人形機器人「夸父」。5G-A在數據吞吐量和時延上更進一步，使人形機器人能深度學習，反應更快，行動定位會更精準，懂得與其他設備協作，又可縮短開發周期，服務不同行業。

承接內地科企近日碩果纍纍，國家發改委主任鄭柵潔宣布成立「國家創業投資引導基金」，專攻AI、量子科技、氫能儲能、人形機械人、6G等前沿「硬科技」的初創企業，期望吸引帶動地方及社會資本近一萬億元(人民幣‧下同)。

中國人民銀行行長潘功勝則宣布，把科技創新和技術改造再貸款額度由目前的5,000億元，加碼到8,000億至一萬億元，並降低再貸款利率和擴大支持範圍；並將與中國證監會等推出債券市場的科技板，以加大對科技創新的支持。

上述扶持會否成為美國指摘中國「不公平競爭」的把柄有待觀察，但特朗普顯然想以關稅威脅逼企業在美國投資，以取代《晶片與科學法案》等大撒幣政策去打中美科技戰。然而，關稅戰和出口管制衝擊美國科企業務，市傳特朗普下周一召見Intel和IBM等多企的行政總裁。惠普(HP)證實獲邀，指「管理層目前最關心美國生產和貿易政策」。

參與特朗普「星門計劃」後不斷被中國企業「追趕」的OpenAI，據報準備推出月費高達兩萬美元的AI智能體應用，專門處理軟件工程和「博士級研究」等高難度工作，同時亦有月費2,000美元的「高收入、有學識工人」應市。