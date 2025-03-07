鄧聲興：內地穩經濟政策多向發力

內地政府今年會採取適度寬鬆的貨幣政策，繼續大力提振消費、擴大內需，總體與近期重要經濟會議基調一致，料未來有望出台更多與消費相關政策支持。其中，貨幣政策延續「適度寬鬆」基調，考慮政府工作報告要求「出台實施政策要寧早勿晚及提高政策實效」等，料降準減息的節奏或可加快並前置。

報告當中亦定出今年國內生產總值(GDP)目標增長為5%左右，符合2025年作為「十四五(第14個5年計劃)」收官之年，及為2035年遠景目標、「十五五」時期的發展奠定基礎等基調。赤字預算方面，公布赤字率計劃按4%左右安排，赤字規模5.66萬億元人民幣，均高於去年。

國產替代創造新機遇

此外，政府將計劃發行超長期特別國債1.3萬億元人民幣，料政府將會更好利用可提升的赤字空間，以綜合手段確保財政政策持續發力，以支持國家發展。

總體來看，財政政策相對符合預期，而赤字率未較4%有所調低或與特朗普政府關稅政策變化有關。美國對中國進口產品加徵的關稅由原來的10%增至20%，令中美博弈持續。中國商務部、海關總署、國務院關稅稅則委員會等多部門立即聯手重拳回擊，包括自今年3月10日起，對原產於美國的部分進口商品予以加徵關稅、暫停輸華、向世貿提出訴訟、管制管控及發起首例反規避調查等，表明堅決反對關稅霸凌的決心。

中美角力下，預期未來國產替代行情延續，同時未來外貿出口領域將面臨挑戰，有機會推出政策支持相關企業及提高外貿出口競爭力。

支持樓股市助促消費

此外，報告亦提出「防範外部衝擊」和「更大力度促進樓市股市健康發展」，料穩樓市及股市基調繼續，有助改善居民收入預期並提振消費與投資，以促進內需及總體經濟。連同早前民企座談會相關信號，料後續一些結構性貨幣政策工具或偏向科技創新及提振民企及消費等方面，對相關行業發展有利。早前的證券、基金、保險公司互換便利和股票回購增持再貸款等貨幣政策工具亦有望適時擴容。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士)