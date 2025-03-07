陸秉鈞：市場信心動搖？英偉達最新財報現隱憂？

上周筆者因技術原因，未能給出「上集」文章，由於內容更多是英偉達(NVDA.US)財報數字，而股價在財報後已經變化甚大，所以大家可能更關注股價的分析，或者我們這次可以忽略數字，直接進入「下集」分析。

首先，英偉達過去業績驚喜不斷，這次也不例外，仍然能夠優於市場預期，然而，筆者注意到，股價的「驚喜」表現走勢，卻每況愈下，兩季前的Q2財報公布後升幅已經只剩下不足2%，上一季的Q3財報公布後當天升跌多次互換，當天收盤最終為146.67美元，微升不足1%。本次公布財報後，股價更加直接「插水」，收盤險守120美元水平，跌幅高達8%！

筆者於上周四業績後的講座分析業績表現，當時引述管理層說，上一季度Blackwell系統發貨110億美元，管理層原本預計為「幾十億美元」，所以這數字也是非常亮麗的，並且帶動「數據中心」整體收入超出市場預期，而本季的Blackwell發貨價值至財報公布當天也已經有數十億美元。若果單從這裡分析，「數據中心」業務增長勢頭沒有明顯慢下來，甚至以比市場預期更佳的增長方向在前進。

但是，筆者發現，本次業績跟以往十數季「靚爆鏡」很不一樣，此次「遊戲中心」業務出現明顯下跌，銷售數值只有25.44億美元，無論是按季還是按年，都出現雙位數的下跌，亦較市場均值預期的30.18億美元相去甚遠，這點是非常令筆者感意外。管理層在年報中沒有太詳細的展開，只將原因歸因於「供應受制」的影響(原文是「supply constraints」)，但此次數字卻是過去六季中最差的一季，供應受限的影響很難讓人輕易接受這解釋，筆者也找不到更詳細的解釋。

作為一個讓英偉達「起家」的業務，自「數據中心」業務起飛後，「遊戲中心」這業務變得尤像一餐膳食中的「甜品」般。然而，隨着「數據中心」漸變獨大(總收入佔比高達90%)，讓「遊戲中心」可能連「甜品」的分量也及不上。

此情況讓公司增長乘着B2B的AI需求大幅上升，但同時間也讓英偉達極受國際科技巨頭對數據中心的需求影響，形成單一押注，於英偉達分為四大本業的發展背道而馳。筆者認為，「遊戲中心」雖然佔比已今非昔比，但此環仍然是長遠發展生態重要的一部分。所以此次財報公布後股價下跌，或者這裡也佔了一定的因素。

管理層也明白零售客戶的重要性，於上季曾經展望，向個人零售業務推進「AI加成」的顯示卡產品，意味着個人電腦在不使用雲服務的情況下透過顯示卡也能使用生成式AI，這是一個比較吸引的賣點。50系列顯示卡在今年首季陸續出產，筆者認為投資者可以多關注首季財報「遊戲中心」的情況是否能有明顯的反彈勢頭。

綜合而言，英偉達上季的財報撇除「遊戲中心」，仍然是超出預期的理想；但「遊戲中心」卻埋下了市場關注點；另一方面，Deepseek在第一季開始盛行，市場認為受最大的負面影響公司之一就是英偉達。儘管公司創辦人黃仁勳認為市場解讀是錯誤，強調是優秀的創新(excellent innovation)，但市場明顯存在很大分歧，股價在執筆之時(3月5號收報117.30美元)，仍然輕微低於deepseek公布後的首次大跌收盤價(118.42美元)。是否有真正影響，未來兩季將會揭曉。

筆者於去年11月於本欄曾說「英偉達在未來幾個月持續創下新高的機會仍然是樂觀的。」股價最終也在今年1月7號刷新歷史高位。但本次業績後，筆者認為到下次業務公布前，股價能再創下新高的機會變得很低。而且從股票走勢來看，目前英偉達正呈現第三浪的下跌，即股價已經出現了三次頂部，而且每次頂部都較之前的低。業績公布後，股價也沒有改變下降形勢。英偉達目前股價為117.30美元，筆者認為，短期再次下試低位的機會不低，投資者對此股的部署需要更加審慎，近日低位110.11美元不宜失守，否則下一支持已經是100美元的心理關口。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者擁有上述建議股份發行人之財務權益)