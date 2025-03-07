遠展及周大福企業將付逾2億現金　與星億置換澳洲酒店資產

遠東發展( 00035 )公布，公司與周大福企業及澳洲上市公司The Star Entertainment Group Limited(星億娛樂)，就位於澳洲昆士蘭布里斯本Queen’s Wharf Brisbane(QWB項目)及昆士蘭黃金海岸布羅德海灘島(黃金海岸項目)之聯合發展項目，以及目前由The Star全資擁有或與公司合夥擁有位於布里斯本之若干酒店及停車場資產訂立協議綱領，公司及周大福企業(統稱合營夥伴)將與The Star進行資產置換。

The Star將透過回購或資本削減，出售其在QWB項目之50%合訂股權，使合營夥伴於完成時將共同擁有QWB項目之100%權益。The Star亦同意終止QWB項目相關娛樂場管理協議，惟將繼續提供管理服務至2026年3月31日。

合營夥伴將自The Star收購策略資產，即The Star於Treasury Hotel之100%權益、Treasury Car Park之100%權益及Festival Car Park之50%權益，全部鄰近QWB項目，對QWB項目具有策略重要性。

The Star將收購合營夥伴於黃金海岸項目合共66.67%合訂股權，該項目由位於黃金海岸布羅德海灘島之兩座酒店大樓組成，合營夥伴保留參與下一座發展項目大樓之若干權利。

合營夥伴將分期向The Star支付現金5,300萬澳元(約2.6億港元)(統稱餘下款項)，第3期款項預期將實際上被協議綱領內協定之若干報銷機制抵銷，餘下款項實際金額將為4,500萬澳元(約2.2億港元)。