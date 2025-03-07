DeepSeek推出20日用戶即達1000萬　兩個月奪全球AI應用第二

根據美國私人風險投資公司Andreessen Horowitz發表今年全球100生成式人工智能(GEN AI)應用排行榜，其中網頁版及手機版各佔50，僅於今年1月才推出的國產AI大模型DeepSeek在網頁版中排名第二，僅次於AI聊天機械人ChatGPT，在手機版則排第14，排首位同樣是ChatGPT。

值得注意的是，DeepSeek於1月底推出，在14天已錄100萬用戶，比ChatGPT的5天為慢，但只用20天就飆升至1,000萬用戶，比ChatGPT的40天更快。

內地其他知名大模型均上榜，除DeepSeek之外，字節跳動的豆包排名第10、月之暗面(Moonshot AI)排第11；文生視頻模型海螺(Hailuo AI)、可靈(Kling AI)也打入20大，分別排網站版第12及20位，排名較OpenAI的Sora更前，Sora排第23位。

手機版中排名方面，第2及第3位分別是nova AI chatbot及微軟Microsoft Edge，誇克AI(Quark AI Assistant)排第6；豆包第7；DeepSeek排名較低，原因是不少國家或地區禁止下載使用；美圖公司( 01357 )的meitu排第17。

此外，ChatGPT在2023年11月至2024年8月期間，每周活躍用戶由1億增至2億，至今年2月更已倍增至4億。手機版數據顯示，2023年5月推出以來的過去一年，其每月活躍用戶數量穩步增長5至15%。據Sensor Tower預期，ChatGPT的4億周活躍用戶中，目前有1.75億使用手機版。