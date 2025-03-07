瀧珀加推6套頂層精選單位　推限定三重優惠

長江實業集團有限公司成員和記地產集團有限公司董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭（左）、和記地產集團有限公司總經理-公共關係及推廣李惠明（中）及和記地產集團有限公司市場總經理王偉明（右）公布女神節優惠三重奏詳情。

長江實業集團旗下深圳都市圈惠州旗艦住宅項目──瀧珀，推出以來廣受市場熱捧，成為港人北上置業佳選。適逢三月女神節，發展商加推六套頂層精選單位，並同步推出限定三重優惠。

瀧珀坐落惠州濱海地段，提供多元化戶型，準現樓入場門檻僅40餘萬元人民幣(下同)起，月供更低至1,500元起。發展商最新加推6套頂層精選單位，其中包括備受歡迎的兩房單位，該戶型建築面積約859方呎，兩房兩廳一廁格局，客飯廳連接戶外景觀露台、闊景窗台採光充足，廚房設計方正實用。

同時，發展商特別推出女神節優惠三重奏，凡選購兩房單位的首20名買家，只需額外支付10,000元即可加購車位。參加睇樓團的客戶可享樓價1%的契稅優惠。此外，成功認購單位的買家，更可獲贈價值高達13萬元的裝修組合計劃。

瀧珀擁有區內罕見的豪華住客會所，總建築面積達25,000方呎，室內會所佔地約14,000方呎，設有健身室、兒童遊樂室、麻雀室及閱讀室等設施。戶外空間則包括游泳池及公用花園，總面積達11,000方呎。此外，瀧珀擁完善生活配套，鄰近澳頭海鮮市場、三星購物廣場、沃爾瑪超市及萬達廣場等。

該項目推出以來深受香港買家青睞，週末購物美食睇樓團更是團團爆滿。發展商將繼續安排專車睇樓團，讓更多港人親臨現場，體驗新一代大灣區高品質生活。此外，除契稅優惠外，凡於3月31日前參加睇樓團並認購頂層精選單位，即有機會獲贈高級品牌吸塵機。

長江實業集團有限公司成員和記地產集團有限公司董事(市場)兼董事(企業業務發展)譚健旭表示，作為區內備受矚目的高品質住宅項目，今次推出的精選單位及港人置業三重優惠，更進一步提升項目吸引力，勢必掀起新一輪搶購熱潮。