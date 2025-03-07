陳永傑：財案後8日　新盤共沽逾850伙　小陽春已成形

過去三年，香港樓價下跌了接近三成，樓價時光倒流，雖然很多業主不得不壯士斷臂離場，但同時也讓很多以往想入市但有心無力的人士成功躋身業主之門，亦加快了業主的換樓升級步伐。隨着各項救市措施及利好因素的支持，市場信心逐步恢復，為樓市帶來動力。去年一手私人住宅買賣登記錄約16,869宗，總值2,084.7億元，按年上升57.9%及59.1%，成交量及金額均創下一手市場2021年後的三年新高，反映市場承接力強勁。

繼去年的財政預算案全面撤辣，今年的財案再推扶持樓市措施，筆者認為當中最大亮點就是將百元印花稅的物業樓價上限由300萬調升至400萬元，減輕了置業成本，相信此措施會直接刺激細價物業的成交。

在財政預算案助力下，發展商乘勢積極推盤去庫存，最近新盤市場明顯升溫，發展商採取「先求量、後求價」策略低價開盤，提供不少400萬元以下的細價樓選擇，成功引爆購買力，近期已先後有4個新盤首輪開售即日沽清。

日前，一個大埔新盤開價，再次帶動市場氣氛，售價折實低至約238萬元創同區11年新低，又推出「1家1」計劃，折實最平88萬元可買到開放式單位，震撼市場。筆者預計該盤銷情定必理想，有望成為今年首輪開賣即沽清的第五盤。財政預算案至今8日間，一手市場成交已經錄逾850宗成交，超越一月份全月的成交量，一手小陽春已成形，預計本月一手成交可達3,000宗，創5個月高位。

雖然大市焦點落於一手市場，近日二手市場亦蓄勢待發，細價樓的熱度大幅上升。財政預算案後首個星期，中原地產「網上搵樓」叫價400萬以下二手放盤錄得逾7.8萬次瀏覽量，較一周前急升逾20%。中原地產網頁現有約4,837個叫價低於400萬元的二手放盤，較財案前上升兩成。由於部分業主財案新政策下，細價樓購買力釋放，趁勢放售單位，可見新政策不但幫助上車客，亦有助激活換樓鏈。

中原大數據顯示，2024年香港樓市買賣成交中有超過兩成來自400萬元以下的細單位成交，涉及逾1萬宗交易。其中超過9,300宗來自二手市場，佔比近9成。可以預計，政府放寬百元印花稅樓價上限，對二手市場幫助較大，特別是對居屋等資助房屋。預計細價二手樓成交會逐步升溫，二手小陽春快將來臨。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑