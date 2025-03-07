新盤氣氛熾熱 周末至少9樓盤開賣搶客
2025年03月07日 21:05
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新盤市場交投氣氛向好，有餘貨盤趁市旺增加優惠，推出逾百萬元的禮券吸引買家。據統計，周六及周日(8日及9日)將有至少9個樓盤，合共推售約554伙。
●沙田九肚富豪‧山峯增優惠
百利保控股(00617)與富豪酒店國際(00078)的沙田九肚富豪‧山峯，周五(7日)公布推出新優惠，即日起向首10名新買家送出價值約128萬元的裝修家具禮券。發展商指，全盤提供160伙，迄今已售出79伙，平均成交呎價約26,000元，並套現約44億元，買家大多屬自住客，餘貨主要為分層戶。
●天水圍YOHO WEST PARKSIDE周日賣172伙
新鴻基地產(00016)及港鐵(00066)發展的天水圍輕鐵天榮站項目第2期YOHO WEST PARKSIDE，積極為次輪銷售作準備。新地代理總經理胡致遠表示，次輪銷售將於明日截票，入票人士除了首輪的向隅客之外，亦不乏新票。項目將於周日以價單形式發售172伙。
●元朗朗天峰單日添3宗成交
嘉里建設(00683)發展的元朗朗天峰，繼昨日第三輪銷售沽出55伙後，周五(7日)再錄3宗成交，單日套現約1,500萬元。新售出單位的戶型涵蓋一房至兩房間隔，實用面積介乎291至429方呎，成交價395萬至602萬元，呎價約11,726元至14,043元。發展商表示，項目全盤累沽424伙，套現逾17億元，平均成交呎價約12,000元。
●啟德DOUBLE COAST I兩房呎售約17,719元
由會德豐地產、恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)及新世界發展(00017)合作，位於啟德跑道區的DOUBLE COAST I，周五(7日)售出第3座21樓K室，為實用面積437方呎，屬兩房間隔，成交價774.3萬元，呎價約17,719元。整個項目累售109伙，套現逾8.8億元。
●將軍澳GRAND SEASONS兩房售676萬
會德豐地產旗下的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，今(7日)以676.8萬元售出第1B座28樓B室，為實用面積457方呎兩房間隔，呎價約14,810元。整個SEASONS系列自去年3月開售至今，累售1,038伙，套現近64.5億元。
●元朗洪水橋滙都首周沽40伙
泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都，周五(7日)連沽兩伙，共涉逾936萬元。新售出單位包括第2座11樓B01室，實用面積453方呎兩房間隔，成交價487.69萬元，呎價約10,766元。另一伙新售出單位為第2座8樓B08室，實用面積436方呎，屬兩房間隔，449.21萬元，呎價10,303元。項目於3月首周已售出40伙，銷情平穩向好，全盤累沽846伙。
●香港仔澄天兩房成交價730萬元
英皇國際(00163)的香港仔澄天，近日交投步伐加快，一周之內共售出3伙，總成交金額2,203萬元。新近售出的單位為23樓D室，實用面積400方呎兩房間隔，成交價730萬元，呎價為18,250元。據了解，上述單位買家為本地客。
●牛頭角皓日三房呎售約16,154元
恒隆地產(00101)發展的牛頭角皓日，周五(7日)公布售出三房單位，為8樓A室，實用面積771方呎，屬三房一套連工作間及洗手間，成交價為1,353.8萬元，計及買家可獲有的回贈後，做價降至約1,245萬元，呎價約16,154元。市場消息指，上述單位買家購入物業作自住用途，有見該盤為九龍灣唯一全新現樓新盤，交通便利，故入標競購以購入心儀單位。
●北角皇都累售283伙
新世界發展(00017)旗下北角皇都，銷情持續，周五(7日)再沽出兩伙，共涉逾1,657萬元。包括22樓A2室，為實用面積416方呎，兩房間隔，成交價966.8萬元，呎價約23,240元。項目於3日之內，共售出5伙。全盤由1月開售至今，累計賣出283伙，並套現逾32億元。發展商指，項目將於周六(8日)以先到先得形式發售10伙單位，戶型涵蓋一房至三房間隔。