新盤氣氛熾熱　周末至少9樓盤開賣搶客

新盤市場交投氣氛向好，有餘貨盤趁市旺增加優惠，推出逾百萬元的禮券吸引買家。據統計，周六及周日(8日及9日)將有至少9個樓盤，合共推售約554伙。

●沙田九肚富豪‧山峯增優惠

●天水圍YOHO WEST PARKSIDE周日賣172伙

●元朗朗天峰單日添3宗成交

●啟德DOUBLE COAST I兩房呎售約17,719元

●將軍澳GRAND SEASONS兩房售676萬

會德豐地產旗下的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，今(7日)以676.8萬元售出第1B座28樓B室，為實用面積457方呎兩房間隔，呎價約14,810元。整個SEASONS系列自去年3月開售至今，累售1,038伙，套現近64.5億元。

●元朗洪水橋滙都首周沽40伙

●香港仔澄天兩房成交價730萬元

●牛頭角皓日三房呎售約16,154元

●北角皇都累售283伙