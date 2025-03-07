國美零售去年底止已逾期借款約187億元人民幣
2025年03月07日 21:32
東網電視更多新聞短片
國美零售(00493)公布截至2024年12月31日止12個月(「報告期」)，因為集團的債務問題導致若干主要供應商暫停供貨、集團專注於核心業務並精簡業務運營的策略轉變及中國經濟環境的低迷，預期報告期內銷售收入與去年同期6.47億元人民幣(下同)相比，下滑20至30%之間。
由於收入有所減少，以及需承擔被法院裁定破產的子公司連帶責任、金融資產及使用權資產減值損失等有所增加，報告期內的歸屬予母公司擁有者應佔虧損比較2023年同期的100.57億元人民幣預期持平至增加20%之間。扣除非經營性虧損比較2023年同期預期減少約65%。
於2024年12月31日，集團已逾期計息銀行及其他借款(包括應付債券)的本金金額共約為187億元左右。集團正積極與相關銀行及有關單位商討(其中包括)改變貸款條款或延長貸款期限，促使達成雙方同意的安排。
於2024年12月31日，集團涉及的未決訴訟案件共計772宗，涉及金額共約55億元，其中銀行及金融機構未決訴訟案件涉及金額共約41億元。
於2024年12月31日，集團被凍結資金共約6,000萬元。