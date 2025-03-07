國美零售去年底止已逾期借款約187億元人民幣

由於收入有所減少，以及需承擔被法院裁定破產的子公司連帶責任、金融資產及使用權資產減值損失等有所增加，報告期內的歸屬予母公司擁有者應佔虧損比較2023年同期的100.57億元人民幣預期持平至增加20%之間。扣除非經營性虧損比較2023年同期預期減少約65%。

於2024年12月31日，集團已逾期計息銀行及其他借款(包括應付債券)的本金金額共約為187億元左右。集團正積極與相關銀行及有關單位商討(其中包括)改變貸款條款或延長貸款期限，促使達成雙方同意的安排。

於2024年12月31日，集團涉及的未決訴訟案件共計772宗，涉及金額共約55億元，其中銀行及金融機構未決訴訟案件涉及金額共約41億元。

於2024年12月31日，集團被凍結資金共約6,000萬元。