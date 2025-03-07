北角形品一房戶售價重返14年前　原業主5年蝕90萬沽

樓價倒退，北角形品一房戶以600萬元售出，售價重返2011年屋苑入伙初期水平，原業主則持貨逾5年帳面虧損90萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯黃志佳表示，柴灣居屋康翠臺3座高層E室，實用面積約504方呎，兩房間隔，已補價自由市場近期叫價約499萬元，並獲用家垂青，議價後以約478萬元易手，呎價約9,484元。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角形品高層B室，實用面積約344方呎，一房設計，放盤叫價628萬元，減至600萬元成交，呎價約17,442元。原業主於2019年10月以約690萬元購入上址，持貨逾5年帳面損失90萬元或約13%，是次售價更重返2011年屋苑入伙初期水平。

●利嘉閣黃祥湧稱，西半山寶恒苑低層C室，實用面積約470方呎，兩房間隔，新買家為外區外籍人士，單位叫價620萬元，經磋商後以600萬元略低於市價成交，呎價約12,766元，原業主在2019年以約732.5萬元買入，帳面蝕132.5萬元。

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九龍區

●美聯黎志榮表示，鑽石山居屋龍蟠苑B座高層2室，實用面積約426方呎，兩房間隔，叫價498萬元放盤約3個月，區內上車客為住近家人，洽購近一星期，最終於已補價自由市場以480萬元成交，呎價約11,268元。

●香港置業曾家輝指，奧運站凱帆軒1座中層D室，實用面積約464方呎，兩房間隔，叫價約780萬元，放盤約兩個月後，吸引外區客洽詢，雙方經議價後以718萬元成交，減價62萬元或約7.9%，呎價約15,474元。

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新界區

●中原曹嘉華表示，東涌東環6A座高層9室成交，實用面積約646方呎，套三房間隔，叫價720萬元，減至715萬元沽出，呎價約11,068元，較去年11月同類型單位成交價低約2%。

●利嘉閣李錦榮稱，東涌居屋裕東苑A座中層6室，實用面積約429方呎，兩房間隔，望山景及部分海景，新買家為區外客，計劃購入單位上車自住，獲減價43萬元，已補價自由市場以345萬元成交，呎價約8,042元。

●利嘉閣劉景駿指，大嶼山梅窩銀河苑B座中層9室，實用面積約383方呎，一房間隔，區內租客見香港進入減息周期，置業成本減少，計劃轉租為買，於已補價自由市場以270萬元購入，呎價約7,050元，原業主於2018年以約167.83萬元未補地價買入。

●美聯姚偉明表示，荃灣爵悅庭西爵軒中層D室，實用面積約521方呎，三房設計，叫價760萬元，放盤約半年減至699萬元易手，呎價約13,417元。原業主於2018年以853萬元購入單位，持貨近8年帳面虧損154萬元。

●祥益袁思賢稱，屯門市廣場1座中層H室，實用面積約342方呎，兩房間隔，新買家見上述單位附裝修，可以即買即住，加上受惠於100元印花稅新措施，遂便決定以370萬元購入上址自用，呎價約10,819元。

●中原林頌宜表示，元朗YOHO Town第2座低層C室，實用面積約393方呎，兩房間隔，吸引上車客承接，叫價520萬元，議價後以500萬元成交，減價20萬元，呎價約12,723元。

●中原黎宗文稱，大圍3月暫錄約10宗二手買賣，居屋豐盛苑A座中層9室，實用面積約381方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價約328萬元，日前議價後以302萬元獲承接，呎價約7,927元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田居屋愉翠苑C座中層4室，實用面積約650方呎，三房連套房間隔，放盤5個月減價74萬元或約10.9%，未補價第二市場成交價606萬元，呎價約9,323元。

●中原劉國龍指，沙田及大圍3月暫錄約27宗二手買賣，大圍盛薈2座南翼中層A室，實用面積約741方呎，套三房間隔，叫價約1,100萬元，議價後以1023.8萬元沽出，呎價約13,816元，新買家為外區客。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山新港城C座低層4室，實用面積約513方呎，三房間隔，以550萬元易手，呎價約10,721元，。

●世紀21奇豐胡佩碧表示，馬鞍山迎海‧星灣18座中層D室，實用面積約496方呎，兩房間隔，減40萬元，以658萬元獲承接，呎價約13,266元。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山薈晴1座中層A03室，實用面積約225方呎，開放式間隔，放盤一年以300萬元零議價沽出，呎價約13,333元。原業主持貨近9年帳面虧蝕51萬元，期內跌價約15%。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山居屋錦暉苑中層8室，實用面積約283方呎，開放式間隔，未補價第二市場叫價265萬元，減至246萬元沽出，呎價約8,693元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢大網仔志輝徑雙號屋全幢村屋，建築面積約1,750方呎，四房套房望山景，累減158萬元，成交價1,670萬元，呎價約9,543元。原業主持貨10年多帳面損失280萬元，跌幅約14%。

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳居屋廣明苑D座中層16室，實用面積約639方呎，三房間隔望內園景，上月放盤叫價480萬元，議價後以442.8萬元成交，呎價約6,930元。