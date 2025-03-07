美股道指升106點　Gap漲近15%

美股3大指數周五早段靠穩，道指升106點，報42,685點；標指升21點，報5,759點；納指升113點，報18,182點。港股夜期報24,278點，升40點，高水47點。

納斯達克交易所主席科恩在網上發文，預期2026年下半年實施24小時股票交易，已成立工作組。他說，現時有待監管機構批准，以及與業界協調，但提醒投資者要考慮延長交易時段對波動和交易成本的影響，現時美股時段以外的鐘數流動性較低。紐交所去年10月已申請平日22小時交易。

企業消息方面，從惠普(HP)分拆、專注伺服器業務的惠普企業(HPE)截至1月底止季度收入為78.54億美元，按年跌7.14%；純利按年大跌55.4%至5.98億美元。儘管上季AI系統訂單達16億美元，上月亦開始付運採用英偉達(Nvidia)Blackwell晶片的產品，搭載上一代Hopper晶片的存貨問題備受關注。

計及美國對中國等加徵關稅的不確定性，該企對4月底止本財季的收入指引為72億至76億美元，連上限都遜市場預期，更計劃縮減3,000名員工，其中2,500人直接被裁，拖累股價早段曾挫15.03%。

服裝品牌集團Gap於截至2月1日止財季收入按年倒退3.46%，原因包括匯率負面影響；純利則增長11.35%，指引本財年收入增長1至2%，經營溢利增長8至10%，股價曾升14.83%。

另邊廂，美國能源部長萊特尋求200億美元補充戰略石油儲備，直言有逼切性，但恐怕要5至7年始能補滿。紐約期油漲幅曾擴至1.91%，每桶高見67.63美元。