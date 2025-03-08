【東方日報產評】美政策夕改兒戲　抑投資自殘經濟

美國總統特朗普自上任以來，不手軟地簽發各式各樣的行政命令，單是關稅政策短時間加完又加，實施時間改完又改，如同玩泥沙，反映其未有深思熟慮，對外不利國際關係，對內也必然引起極大反彈。美國企業為求自保暫停進行新投資，激化通脹的副作用也將打擊消費，近期美股與美元轉弱已響警號。白宮施政變相自殘經濟，固霸不成，卻激化全球去美元化步伐。

特朗普尋求開打全球貿易戰，其目的之一是要堵住中國尋求逃避美國關稅的任何替代途徑，但卻嚴重打擊美國的國際關係。比如對加拿大及墨西哥加徵的關稅，在本周二與中國新關稅同日生效，但兩日內特朗普就出爾反爾，撤回針對這兩大貿易夥伴的進口關稅措施，直至4月2日。這是否其談判手段，不得而知，但其「亂來」作風足以令全球金融動盪不安，企業無法掌握時刻在變的美國政策，只有叫停新投資，持現金保命。

國際雙邊所建立的互信關係，須長時間的經貿關係來建立，可美國現屆政策視之如鴻毛，為着「美國優先」就可反臉不認人，對盟友不再友好的同時，對競爭對手更不講國際多邊規則，對華關稅加完一成短時間再加一成，中國汽車產業電動化領先美國，就被美國狂加關稅對付；中國船舶業發展蓬勃，白宮就擬推新政策加徵中國船舶收費，以補貼形式助美國造船業「復興」。

可見面對美國關鍵產業競爭力不足的問題，特朗普不是去檢討產業政策，而是簡單地針對進口貨加徵各項稅率，這種做法短期可緩減外來競爭，保障美國人飯碗，但卻對解決產業長期競爭力不足的問題無濟於事。要知道，中國汽車產業朝電動化升級改造，從規劃到實踐需時逾廿年。白宮只管限制競爭者進入美國市場，卻沒制訂有效的產業規劃來提升產業綜合競爭力，最終非但美國消費者在缺乏高性價比進口貨選擇下，被迫捱貴貨，並因而推高物價，也無法扭轉競爭對手搶奪全球市佔率的趨勢，結果不利美國企業盈利和經濟產值，對美國經濟將是災難。

得有心理準備，美國政府繼續亂出招，為全球供應鏈及經濟前景造成衝擊。對世界而言，美國已漸成為「亂源」。原有以美國主導的全球化模式，已變相被美國推翻，但世界不會因而停止運轉，尋求加強非美體制的經貿往來，減少「美國風險」，將漸成國際共同目標。若美國對外貿易量趨降，所謂「關稅大棒」就不能再發揮太大作用。

特朗普圖以關稅手段作為取得利益與政績的捷徑，卻忽略搞「孤島政策」對美國經濟和國際形象遺禍更深。「國難」如是，美國富豪選擇囤積現金不作為，調查顯示美國企業選擇暫停新投資，事必有因。美元與美股轉弱、失業率與通脹上升，這一切都來得不意外，未來數月美國經濟更可能會急劇惡化，得為應對美國金融市場動盪作好準備，一場全球資金大挪移正上演。最令人擔心是，特朗普政策錯要錯到底，圖走實戰路線固霸，則全球難以安寢！